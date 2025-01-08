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علوم الدار

أمطار متوقعة غداً مع انخفاض في درجات الحرارة

أمطار متوقعة غداً مع انخفاض في درجات الحرارة
8 يناير 2025 18:24

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً وغائماً أحياناً مع سقوط أمطار، وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وحركتها شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س؛ ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:03 والمد الثاني عند الساعة 21:36 والجزر الأول عند الساعة 15:21 والجزر الثاني عند الساعة 01:39.

 

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 أما بحر عمان فيكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:04 والمد الثاني عند الساعة 05:05 والجزر الأول عند الساعة 11:56 والجزر الثاني عند الساعة 23:58.

المصدر: وام
أمطار غزيرة
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
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