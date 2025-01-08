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شرطة أبوظبي توجه رسالة توعية للسائقين في حالة الحوادث المرورية البسيطة

شعار شرطة أبوظبي
8 يناير 2025 19:14

نشرت شرطة أبوظبي، رسالة توعية  للسائقين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في حالة الحوادث المرورية البسيطة، وذلك تجنباً لعرقلة حركة السير والمرور. 

ودعت شرطة أبوظبي السائقين في الحوادث المرورية البسيطة إلى تحريك المركبة إلى خارج الطريق وأقرب موقف آمن ، واستخدام تطبيق ساعد لتخطيط الحادث، أو الاتصال هاتفياً على غرفة عمليات ساعد على الرقم 72233 800 .

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الحوادث المرورية
السائقين
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