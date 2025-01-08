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علوم الدار

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قائمة الإرهاب

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً مرتبطين بـ"الإخوان المسلمين الإرهابي" على قائمة الإرهاب المحلية
8 يناير 2025 18:47

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة إدراج 19 فردا وكيانا على قوائم الإرهاب المحلية وذلك لارتباطهم بتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.

جاء ذلك في القرار رقم (1) لسنة 2025م الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي تضمن إدراج 11 فردا و8 كيانات في قوائم الإرهاب المحلية وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة على المستويين المحلي والدولي على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وتنفيذا للقرار الصادر؛ يتوجب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية التنفيذ واتخاذ الاجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة.

وتشمل قائمة الأفراد :

1. يوسف حسن أحمد الملا - الجنسية الحالية: السويد، الجنسية السابقة: ليبيريا.

2. سعيد خادم أحمد بن طوق المري - الجنسية: تركيا / الإمارات.

3. إبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي - الجنسية: السويد / الإمارات.

4. إلهام عبد الله أحمد الهاشمي - الجنسية: الإمارات.

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5. جاسم راشد خلفان راشد الشامسي - الجنسية: الإمارات.

6. خالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي - الجنسية: الإمارات.

7. عبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري - الجنسية: الإمارات.

8. حميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي - الجنسية: الإمارات.

9. عبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي - الجنسية: اليمن.

10. علي حسن علي حسين الحمادي - الجنسية: الإمارات.

11. محمد علي حسن علي الحمادي - الجنسية: الإمارات.

وتشمل قائمة الكيانات :

1. CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD - المقر: المملكة المتحدة.
2. IMA6INE LTD - المقر: المملكة المتحدة.
3. WEMBLEY TREE LTD - المقر: المملكة المتحدة.
4. WASLAFORALL - المقر: المملكة المتحدة.
5. FUTURE GRADUATES LTD - المقر: المملكة المتحدة.
6. YAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE - المقر: المملكة المتحدة.
7. HOLDCO UK PROPERTIES LIMITED - المقر: المملكة المتحدة.
8. NAFEL CAPITAL - المقر: المملكة المتحدة.

المصدر: وام
الإخوان الإرهابية
الإمارات
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