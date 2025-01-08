الخميس 9 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الأحياء المائية» تعزز تجارب الاستزراع السمكي

«الأحياء المائية» تعزز تجارب الاستزراع السمكي
9 يناير 2025 01:09

إبراهيم سليم (أبوظبي)
استقطبت فعاليات الأحياء المائية في جناح جائزة «سمو الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي»، في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، والتي تستمر حتى 14 يناير، العديد من المواطنين والمقيمين المهتمين باستزراع الأحياء المائية والمحافظة على الثروة السمكية، وشاركت جهات حكومية وخاصة ومربو أحياء مائية بعرض مشاريعهم المرتبطة باستزراع الأحياء المائية،  وإبراز جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نحو تنمية واستدامة هذا القطاع الحيوي بالتشجيع على رفع الإنتاجية لأهميته في منظومة الأمن الغذائي والمحافظة على استدامة التنوع البيولوجي الطبيعي.
وتتضمن الفعالية العديد من المحاضرات والورش التخصصية في مجال استزراع الأحياء المائية، والعديد من مسابقات التوعية وفعاليات لطبخ المأكولات البحرية لأنواع الأحياء المائية المحلية المختلفة، وذلك كجزء من الأنشطة المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي. 
وتسلط هذه الفعاليات الضوء على جهود الإمارة في تعزيز استدامة وتنمية قطاع استزراع الأحياء المائية المحلية ومنتجاتها، وذلك لتشجيع المربين على تبني الممارسات المستدامة في هذا المجال، وخلق فرص لابتكار تقنيات تتأقلم مع البيئة المحلية لتبنيها في المزارع والمشاريع الاستثمارية. 

أخبار ذات صلة
مشروعان لتشغيل وصيانة أصول التجميل الطبيعي في مصفح ومدينة زايد
«بلدية أبوظبي»: 385 مشروعاً في أبوظبي استوفت معايير الاستدامة

وتهدف الفعاليات إلى إبراز تنوع منتجات مزارع الأحياء المائية المحلية، مع التركيز على توعية الجمهور على أهمية استزراع الأحياء المائية، واستهلاك المنتجات المحلية وتعريف الزوار بأهمية دعم المزارع المحلية في هذا القطاع.  وتوفر فعاليات الأحياء المائية منصة تفاعلية لزيادة التبادل المعرفي بين المزارعين والقطاع الخاص، مما يسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمزارعين؛ بهدف تطوير وتنمية استزراع الأحياء المائية. كما يهدف الحدث إلى زيادة العائد الاقتصادي للإمارة من خلال تشجيع المزارعين على تبني التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاج.
فرصة مثالية للمزارعين 
تعد هذه الفعاليات فرصة مثالية للمزارعين لاستعراض تجاربهم الناجحة، مما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الزراعي في أبوظبي.
وحول استزراع الأحياء المائية، أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن منتجات الأحياء المائية من أهم المصادر الغذائية كونها من أهم مصادر البروتين والعناصر الغذائية الضرورية للإنسان؛ ونظراً للزيادة السكانية والصيد الجائر والتلوث البحري الذي أدى عالمياً إلى استنزاف الصيد الطبيعي بالبحر أدى ذلك للبحث لإيجاد البديل، وذلك لسد احتياجات السوق من المنتجات البحرية الطازجة عن طريق استزراع الأحياء المائية.

جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي
الأحياء المائية
مهرجان الشيخ زايد
الوثبة
أبوظبي
منصور بن زايد
آخر الأخبار
شرطة الشارقة تطلق خدمة تجديد المركبات عن بعد
علوم الدار
شرطة الشارقة تطلق خدمة تجديد المركبات عن بعد
اليوم 17:20
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
دخول 10 شاحنات إماراتية محمّلة بأجهزة طبية وأدوية إلى غزة
9 يناير 2025
ترامب يعتزم لقاء بوتين لإنهاء أزمة أوكرانيا
الأخبار العالمية
ترامب يعتزم لقاء بوتين لإنهاء أزمة أوكرانيا
9 يناير 2025
امرأة تنعى أقاربها الذين قتلوا في قصف إسرائيلي خارج مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
توقف أقسام في مجمع «ناصر الطبي» جراء نفاد الوقود
9 يناير 2025
أفراد من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)
الأخبار العالمية
100 ألف نازح جراء المعارك في الكونغو
9 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©