«الاتحاد لحقوق الإنسان» تناقش مشاريع 2025

أبوظبي (الاتحاد)

ناقش مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في جلسة عصف ذهني عُقدت في أبوظبي برئاسة الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيس مجلس الإدارة، مسيرة الجمعية وإنجازاتها للعام 2024، كما استعرضت الخطط والبرامج المستقبلية كافة، إضافة إلى مناقشة استراتيجية وخطة الجمعية، وأبرز المشاريع والأُطر المستهدفة من قِبل الجمعية للعام 2025، بغية ترسيخ مكانتها وريادتها كإحدى مؤسسات المجتمع المدني الإماراتي.

وتناولت الجلسة التي شارك فيها أعضاء مجلس الإدارة، تقييم أداء الجمعية منذ انطلاق مسيرتها «حصاد العام 2024»، وما حققته من منجزات ريادية متميزة، كما استعرضت مشاركة الجمعية بالأحداث والفعاليات كافة على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والدولية، والمحافظة على زخم مشاريعها، والنهوض بمستوى برامجها الحقوقية الهادفة لخدمة الوطن والإنسان.

واستشرفت الجلسة، فرص تحقيق أهداف وغايات الجمعية، والمتطلبات اللازمة لإنجازها، والارتقاء بمكانة الجمعية وآفاق عملها، بما يحقق لها النجاح والتمييز في مسيرتها التي سيتم التركيز خلالها على العمل الحقوقي المستدام.

وأكد مجلس إدارة الجمعية، الالتزام الفاعل بتعزيز المسيرة الحقوقية لدولة الإمارات، والدفع بأُطر التعاون بين الجمعية وجميع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وتوسيع شبكة العلاقات الدولية.