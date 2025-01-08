«شرطة عجمان» تناقش تعزيز جودة العمل الشرطي

عجمان (وام)

ناقشت لجنة القيادة العليا الداخلية لشرطة عجمان، خلال اجتماعها، برئاسة العميد خالد محمد النعيمي، نائب قائد عام شرطة عجمان، سبل دعم وتعزيز جودة العمل الشرطي، من خلال متابعة توظيف الابتكار، وتحسين كفاءة الموارد البشرية.

حضر الاجتماع العميد عبدالله بن سعيد النعيمي، مدير إدارة مراكز الشرطة الخارجية، والعميد خلفان السويدي، مدير إدارة الشؤون المالية، وأعضاء اللجة العليا الدائمة. واطلع نائب قائد عام شرطة عجمان، خلال الاجتماع، على أبرز المبادرات والمشاريع التطويرية الهادفة إلى تعزيز جودة العمل الشرطي، وتابع: «نقاط القوة وفرص التحسين مع السادة الضباط»، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الإدارات، لتحقيق التكامل في التنمية المستدامة في جودة العمل.

من جانبه، استعرض العقيد عبد الله علي علوان، نائب مدير إدارة الموارد البشرية، مستهدفات إدارة الموارد البشرية في تنمية كفاءات الموارد البشرية، وأبرز المستوى المتميز الذي وصلت له شرطة عجمان في هذا المجال.

من ناحيته، عرض العقيد محمد عبد الله أبوشهاب، رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل، مراحل الابتكار واستشراف المستقبل، والأثر الإيجابي الذي تحقق بفعل توظيف الابتكار في القيادة، مشيراً إلى أن استمرار العمل على توظيف الابتكار في بيئة العمل الشرطي يزيد من فرص التطوير والتميز.

وثمَّن العميد خالد محمد النعيمي جهود أعضاء لجنة القيادة العليا الدائمة، مشيراً إلى أهمية مواصلة هذه الجهود، بما يحقق رؤية وزارة الداخلية والأهداف الاستراتيجية لحكومة عجمان.