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«الإمارات للفرق التكتيكية 2025» ينطلق أول فبراير

جانب من فعاليات الدورة السابقة ( وام)
9 يناير 2025 01:08

دبي (الاتحاد)

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تنطلق في دبي النسخة السادسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2025، في الأول من فبراير المُقبل، تأسيساً على النجاح اللافت الذي حققته النسخ الخمس السابقة، سواء على مستوى المشاركات الدولية، أو على صعيد المنافسات بين الوحدات الخاصة وفرق التدخل السريع والفرق التكتيكية من دول عدة من حول العالم.
وتُنظّم القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة باللجنة المُنظِّمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، فعاليات الحدث العالمي في المدينة التدريبية بالروية، خلال الفترة من (1-5 فبراير)، وستتنافس الفرق التخصصية من مختلف الأجهزة والوحدات الشرطية والتخصصية ضمن خمسة تحديات رئيسية، وصولاً إلى منصات التتويج وتسلُّم الجوائز والميداليات، حيث بلغ عدد الفرق الشرطية التي قامت بالتسجيل للمشاركة، وحتى إصدار هذا الخبر الصحفي، 93 فريقاً تخصصياً يتبعون مختلف الوحدات الخاصة وفرق التدخل السريع والفرق التكتيكية من حول العالم، فيما لا يزال باب التسجيل مفتوحاً أمام مختلف الفرق الدولية إلى تاريخ انطلاق التحدي.
وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي: إن «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2025»، يُعدُّ الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية، بفضل الدعم اللامحدود من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، للحدث ومنذ انطلاقه في العام 2018، حيث تجسّد الزيادة المستمرة في أعداد المشاركات من دول في آسيا وأوروبا وأفريقيا، إضافة إلى الأميركتين، عاماً بعد عام، المكانة العالمية التي وصل إليها التحدي.  وأشار معالي القائد العام لشرطة دبي إلى أن المشاركة في النسخ السابقة من التحدي لم تقتصر على الرجال، بل أيضاً ضمّت فرقاً تخصصية من العنصر النسائي على المستويين المحلي والعالمي، فيما أظهرت المنافسات مستويات أداء مرتفعة من الفرق كافة، نتيجة الاستعداد والجاهزية والإبداع والقوة في خوض التحديات التي تضم 5 أنواع من التحديات التخصصية في مجالات عمل الفرق التكتيكية.

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