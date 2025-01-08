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علوم الدار

قائد عام شرطة رأس الخيمة والقنصل الأميركي يبحثان تعزيز التعاون

خلال اللقاء (وام)
9 يناير 2025 01:08

رأس الخيمة (وام)

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استقبل اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، روبرت أدريان رينز، قنصل الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، وذلك بمكتبه في مبنى القيادة. ورحب اللواء علي بن علوان بالقنصل الأميركي الذي تأتي زيارته في إطار تعزيز أفق التعاون المشترك بين الطرفين، بما يخدم الصالح العام، ويرتقي بمستويات الخدمات المقدمة لأفراد الجمهور كافة، مشيداً بمستوى العلاقات المتينة التي تربط بين الجانبين. تم خلال اللقاء، تسليط الضوء على أبرز الخدمات المستحدثة التي تقدمها شرطة رأس الخيمة بمختلف إداراتها وأقسامها للجمهور، وأفضل الممارسات والأساليب التي تلبي تطلعاتهم. وثمن القنصل الأميركي، الدور البارز الذي تقوم به القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في نشر الأمن والأمان وخدمة أفراد المجتمع على اختلاف جنسياتهم.

رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
القنصل الأميركي
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