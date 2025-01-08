«جامعة العين» تطرح ماجستير الآداب في علم الاجتماع التطبيقي

العين (الاتحاد)

أطلقت جامعة العين برنامج «ماجستير الآداب في علم الاجتماع التطبيقي» والمتاح للطلبة للتسجيل فيه، خلال الفصل الدراسي الحالي (الفصل الثاني من العام الأكاديمي 2024 - 2025).

يهدف هذا البرنامج إلى تزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم الظواهر الاجتماعية وتحليلها، إضافةً إلى تطبيق هذه المعرفة في مجالات العمل المختلفة، ما يتيح لهم الفرصة للمساهمة بفعالية في معالجة القضايا الاجتماعية المعاصرة.

ويُعد هذا البرنامج إضافة متميزة ضمن سلسلة برامج الماجستير التي تقدمها كلية التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، حيث يركز على تطوير القدرات البحثية والتطبيقية للطلبة، ما يؤهلهم للمساهمة بفعالية في معالجة القضايا الاجتماعية المعاصرة. ويتضمن البرنامج مجموعة من المساقات المتخصصة التي تغطي موضوعات مثل منهجية البحث في علم الاجتماع التطبيقي، الإحصاء الاجتماعي التطبيقي، النظريات الاجتماعية وعلم الاجتماع الثقافي والحضري، التعليم والابتكار الاجتماعي، بالإضافة إلى تدريب ميداني يتيح للطلبة تطبيق معارفهم في بيئات عمل حقيقية.

متطلبات سوق العمل

يتماشى البرنامج مع متطلبات سوق العمل في دولة الإمارات، حيث يسعى إلى إعداد كوادر مؤهلة لتحليل المشكلات الاجتماعية واقتراح حلول مبتكرة تسهم في تطوير المجتمع. ومن خلال التركيز على التطبيق العملي والبحث الميداني، سيتمتع الخريجون بفرص وظيفية واعدة في مجالات العمل الاجتماعي، التخطيط الاجتماعي، والإعلام الاجتماعي، ما يعزز من جاهزيتهم لسوق العمل المحلي.