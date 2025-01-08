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علوم الدار

تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين

شعار شرطة أبوظبي
8 يناير 2025 23:57

دعت شرطة أبوظبي⁩ السائقين، إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب⁩. وذلك عبر حسابها الرسمي في منصة إكس.

كما دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية. وتمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
الضباب
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