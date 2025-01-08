تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين

دعت شرطة أبوظبي السائقين، إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب. وذلك عبر حسابها الرسمي في منصة إكس.
كما دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية. وتمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع.
#عاجل | #تنبيه #ضباب #شرطة_أبوظبي ترجو من الإخوة السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل #الضباب وتدعوهم للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية مع تمنياتنا لكم بالسلامة . pic.twitter.com/XPCg5258UU— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) January 8, 2025