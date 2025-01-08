تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين

دعت شرطة أبوظبي⁩ السائقين، إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب⁩. وذلك عبر حسابها الرسمي في منصة إكس.

كما دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية. وتمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع.