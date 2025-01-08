«كليفلاند كلينك أبوظبي» يتلقى اعتماد «ماغنت»

أبوظبي (الاتحاد)

حصد مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مجموعة M42، اعتماد شهادة التميز «ماغنت» المقدم من مركز الاعتماد الأميركي للتمريض للمرة الثانية على التوالي.

ويعتبر هذا الاعتماد معياراً عالمياً للتميز في تقديم خدمات التمريض، ويسلط الضوء على التزام المستشفى، برعاية المرضى العطوفة وعالمية المستوى، وممارساته المبتكرة ومعاييره المهنية العالية للتمريض.

وكان «كليفلاند كلينك أبوظبي» أول مستشفى في دولة الإمارات والأحدث عمراً على الإطلاق الذي يتلقى هذا التكريم الرفيع في عام 2019. ويعكس حصول المستشفى مجدداً على الاعتماد مستويات الأداء الاستثنائية التي يسجلها فريق التمريض لديه، ويجسد تميزه في كل جانب من جوانب رعاية المرضى.

ومن الجدير بذكره أن 97% من أفراد كادر التمريض في «كليفلاند كلينك أبوظبي» يحملون شهادات عليا، في حين يشارك 90% منهم في برامج تطوير القيادة، ويساهم 85% من هؤلاء الأفراد في ابتكار البحوث التي تستشرف مستقبل رعاية المرضى.