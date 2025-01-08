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حاكما أم القيوين ورأس الخيمة وأولياء العهود وسيف بن زايد  وخليفة بن طحنون يعزون في وفاة عبدالله أمين الشرفاء

سعود المعلا وعمار النعيمي ومحمد بن حمد وراشد بن سعود وراشد بن حميد النعيمي يقدمون التعازي (الصور من وام)
9 يناير 2025 01:09

عجمان (وام)
قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالله أمين الشرفاء، وذلك خلال زيارتهم صباح أمس، مجلس العزاء في منطقة مشيرف في عجمان.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، عن صادق تعازيه ومواساته لشقيق الفقيد عبدالرحمن أمين الشرفاء، ولأسرة الفقيد وإخوانه، داعياً المولى، عزَّ وجلَّ، أن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما أعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال تقديمه واجب العزاء في منطقة مشيرف بإمارة عجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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كما أعرب معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة مشيرف في عجمان، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
كما قدم العزاء إلى جانب سموهم، عدد من الشيوخ والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، وكبار المسؤولين والأعيان وأبناء القبائل.

مواساة
أعرب الشيوخ والمعزون عن خالص تعازيهم ومواساتهم الصادقة لأسرة الفقيد، سائلين المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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