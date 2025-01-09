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علوم الدار

شرطة أبوظبي تفعّل منظومة خفض السرعات في 10 طرق

شرطة أبوظبي تفعّل منظومة خفض السرعات في 10 طرق
9 يناير 2025 08:09

أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات في 10 طرق بسبب الضباب.

وذكرت اليوم، عبر حسابها على منصة "إكس": أنه تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق ناهل ( دوار البدع - ناهل ) وعلى شارع الشيخ طحنون بن محمد ( دوار نباغ - الفقع ) وعلى طريق سويحان ( الهير - ناهل ) وطريق سويحان ( الهير - ناهل ) وطريق رزين ( ام العوش - أبوظبي ) وطريق (الوقن - القوع)  وطريق أبوظبي - العين ( ابوسمرة - الخزنة ) وطريق الطف ( دوار سويحان - العجبان ) وطريق سويحان (دوار مدينة زايد العسكريه - دوار سويحان ) وطريق الطف ( دوار سويحان - الساد ) وعلى طريق سويحان (دوار مدينة زايد العسكريه - جسر الكوبري).

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
شرطة أبوظبي
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