شرطة أبوظبي تفعّل منظومة خفض السرعات في 10 طرق

أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات في 10 طرق بسبب الضباب.

وذكرت اليوم، عبر حسابها على منصة "إكس": أنه تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق ناهل ( دوار البدع - ناهل ) وعلى شارع الشيخ طحنون بن محمد ( دوار نباغ - الفقع ) وعلى طريق سويحان ( الهير - ناهل ) وطريق سويحان ( الهير - ناهل ) وطريق رزين ( ام العوش - أبوظبي ) وطريق (الوقن - القوع) وطريق أبوظبي - العين ( ابوسمرة - الخزنة ) وطريق الطف ( دوار سويحان - العجبان ) وطريق سويحان (دوار مدينة زايد العسكريه - دوار سويحان ) وطريق الطف ( دوار سويحان - الساد ) وعلى طريق سويحان (دوار مدينة زايد العسكريه - جسر الكوبري).