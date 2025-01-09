تنويه مهم من قنصلية الإمارات في لوس أنجليس

أهابت قنصلية دولة الإمارات في لوس انجليس مواطني الدولة المتواجدين في الولايات المتحدة الأميركية بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت ولاية لوس انجليس.



وأكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.





تهيب قنصلية دولة الإمارات في لوس انجلوس مواطني الدولة المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت ولاية لوس انجلوس. — UAE Consulate in LA (@UAEinLA) January 9, 2025