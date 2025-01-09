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علوم الدار

تنويه مهم من قنصلية الإمارات في لوس أنجليس

تنويه مهم من قنصلية الإمارات في لوس أنجليس
9 يناير 2025 09:56

أهابت قنصلية دولة الإمارات في لوس انجليس مواطني الدولة المتواجدين في الولايات المتحدة الأميركية بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت ولاية لوس انجليس.

وأكدت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حرائق الغابات
الإمارات
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