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علوم الدار

انطلاق المعرض والمؤتمر الدولي للصيدلة والطب بالشارقة

انطلاق المعرض والمؤتمر الدولي للصيدلة والطب بالشارقة
9 يناير 2025 15:16

أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، انطلاق فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي الـ13 للصيدلة والطب (ICPM 2025) في الفترة من 21 إلى 23 يناير الجاري، تحت شعار "بناء ثقافة الابتكار والتكنولوجيا في المجال الصحي"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الطب والصيدلة والرعاية الصحية.

ويهدف المؤتمر، الذي يُعد أحد أبرز الفعاليات الصحية في المنطقة، إلى تعزيز الابتكار والإبداع لدى مقدمي الرعاية الصحية والأكاديميين والمهنيين، وتسليط الضوء على أحدث التقنيات الطبية والدوائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وسيشهد هذا الحدث مشاركة واسعة من صناع القرار والزوار، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والباحثين، وممثلي كبريات الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في التكنولوجيا الصحية والصناعات الدوائية، لعرض أحدث الابتكارات والمنتجات في مجالات الطب والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية.

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ويتضمن برنامج المؤتمر العديد من المحاضرات العلمية وورش العمل المتخصصة، التي سيقدمها خبراء من أنحاء العالم، وستُعقد جلسات نقاشية تفاعلية ولقاءات ثنائية (B2B) بين الشركات والمستثمرين، لتعزيز فرص التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية.

وأكد المجمع التزامه بتوفير بيئة مثالية تحتضن الابتكار وتدعم الشركات الناشئة والمتخصصة في القطاع الصحي، حيث يأتي تنظيم هذا الحدث في إطار رؤية المجمع الرامية إلى تعزيز مكانة الشارقة كمركز إقليمي وعالمي للابتكار في مجالات الصحة والتكنولوجيا.

ويُعد المعرض والمؤتمر الدولي للصيدلة والطب منصة مثالية للباحثين والطلاب ورواد الأعمال لاستكشاف أحدث الابتكارات في القطاع الصحي، وبناء شراكات استراتيجية، تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الرعاية الصحية على مستوى المنطقة.

المصدر: وام
الصيدلة
الشارقة
مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار
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