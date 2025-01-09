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علوم الدار

أمطار على مناطق متفرقة بالدولة

أمطار الخير (من المصدر)
9 يناير 2025 15:40

إبراهيم سليم (أبوظبي) هطلت أمطار متفاوتة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، على مناطق متفرقة من الدولة، ورياح شمالية غربية تصل سرعتها إلى 40 كيلومتراً في الساعة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي حيث يصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام في العمق، مع انخفاض بدرجات الحرارة عن يوم أمس، حيث بلغت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 5.8 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:30 وجبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، ويصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.ويسود اليوم طقس غائم جزئياً وغائم أحياناً مع سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.    
ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود غداً الجمعة طقس صحو إلى غائم جزئي أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والساحلية، ورطب ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أوالضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. في حين يتوقع المركز أن يشهد طقس السبت ارتفاع في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الأحد مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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