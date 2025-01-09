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علوم الدار

طحنون بن زايد يلتقي ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت

طحنون بن زايد يلتقي ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت
9 يناير 2025 19:52

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، التقيت ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «التقيت ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت حيث ناقشنا التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي ودور مايكروسوفت المحوري في تعزيز الابتكار وتطوير البنية التحتية الذكية. إن الاستثمار في التكنولوجيا والتعاون مع الشركات التقنية العالمية مثل مايكروسوفت يساهم في خلق بيئة عمل فعالة ومبتكرة، مما يعزز الإنتاجية والتنافسية العالمية».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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