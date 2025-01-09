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تعاون بين «الاقتصاد» و«رعاية الموهوبين»

ضاحي خلفان والمشاركون خلال الاجتماع (من المصدر)
10 يناير 2025 01:04

دبي (الاتحاد)

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، اجتماعاً مشتركاً مع وزارة الاقتصاد، ممثلة بالدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وذلك لبحث التعاون المشترك بين الوزارة والجمعية، في مجال حقوق الملكية الفكرية، والعمل على تعزيز أُطر التعاون مع كافة الجهات المعنية بتمكين المخترعين والمبتكرين المواطنين، وأصحاب براءات الاختراع.
وتم خلال الاجتماع استعراض منظومة الملكية الفكرية، والاستراتيجية التي تعمل من خلالها وزارة الاقتصاد، لاستقطاب المواهب، والاتفاقيات المشتركة التي تبرمها الوزارة مع المؤسسات الشرطية بالدولة لدعم المبتكرين والمبدعين.
كما تم استعراض آلية تسجيل حقوق المصنفات الفكرية، ودليل إجراءات تسجيل حقوق المصنفات الفكرية، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع وشهادات المنفعة.

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اليوبيل الفضي للجمعية
من جانب آخر، عقد مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين اجتماعاً، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، وحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، جرى خلاله اعتماد محضر الاجتماع السابق، وخطة عمل الجمعية للعام الجاري 2025، وترتيبات تنظيم حفل اليوبيل الفضي للجمعية، وتحديد موعد ومكان إقامة فعالية يوم الموهوب الإماراتي.
كما استعرض الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت القرارات اللازمة بشأنها.

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