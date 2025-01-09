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علوم الدار

تعاون لإنشاء منصة وطنية لتبادل النفايات القابلة لإعادة التدوير

خلال اجتماع «مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي» (من المصدر)
10 يناير 2025 01:05

دبي (الاتحاد) 

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ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، اجتماع «مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي»، حيث شهد إطلاق تعاون جديد لإنشاء منصة لتبادل النفايات في الإمارات.
وخلال الاجتماع الذي انعقد في مقر الوزارة بدبي، أشادت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك بالدور المهم الذي تقوم به البلديات والجهات البيئية في مجال العمل البيئي والبلدي في الإمارات. كما توجهت معاليها بشكر خاص لأعضاء المجلس على ما قدمت جهاتهم من دعم خلال فعاليات الزراعة والتشجير، خاصة «أسبوع التشجير في الإمارات» وفعاليات مبادرة «إماراتنا خضراء»، في إطار البرنامج الوطني «ازرع الإمارات».
وفي كلمتها، قالت معاليها: «يمثل اجتماعنا اليوم انطلاقة جديدة لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تعمل الوزارة عليها معكم للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة في دولة الإمارات من خلال تمكين مجتمعات أكثر استدامة. تمتلك الإمارات تجربة استثنائية تتمثل في منظومة متكاملة من العمل البيئي والبلدي. ونود خلال الفترة المقبلة البناء على خبراتنا وروح التعاون المستمر بيننا لتحقيق كافة أهدافنا في العديد من الملفات الحيوية وتعزيز صدارتنا في مختلف مجالات العمل البيئي والبلدي».
وناقش اجتماع «مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي» عدداً من المواضيع، من بينها متابعة توصيات الاجتماع السابق للمجلس، واستعرض أبرز الفعاليات التي تم تنفيذها على هامش مبادرة «إماراتنا الخضراء» ضمن البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، حيث تم استعراض أهم المشاركات من قبل البلديات وهيئات البيئة في إمارات الدولة.
كما تم استعراض جهود كافة الشركاء المبذولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسلط الاجتماع الضوء على الجهود الوطنية المشتركة لتعزيز مكافحة البعوض، بالإضافة إلى عددٍ من الموضوعات المشتركة في المجال البيئي والبلدي مثل «مراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان»، حيث تعتبر حماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمدرجة على قائمة ملاحق اتفاقية معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض «السايتس»، أحد أهم أهداف الإمارات في هذا المجال.
كما ناقش الاجتماع تعزيز نشاط السياحة الزراعية بالتعاون مع السلطات المحلية، والعمل على تعزيز إجراءات الترخيص، والرقابة، والتفتيش والاشتراطات حول ممارسة هذه الأنشطة.
وتم استعراض آخر المستجدات في تنفيذ الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات خلال 2024. وقامت هيئة البيئة في إمارة الفجيرة بتقديم عرض عن الإدارة المتكاملة للنفايات في الإمارة، تضمن الوضع الحالي والمشاريع التطويرية للمعالجة في الإمارة. كما سلطت دائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي الضوء على موضوع إدارة المظهر العام في الإمارة.
وعلى هامش الاجتماع، تم توقيع مذكرة تفاهم مع «مجموعة بيئة»؛ لتطوير منصة وطنية لتبادل النفايات في الدولة، تسمح للشركات في الإمارات من شراء وبيع أنواع مختلفة من النفايات، بما يعزز من تحويل النفايات إلى موارد اقتصادية.
حضر الاجتماع من وزارة التغير المناخي والبيئة كل من محمد سعيد النعيمي، وكيل الوزارة، والمهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، والمهندسة عذيبة القايدي، مدير إدارة الشؤون البلدية، وهاجر بخيت الكتبي، مدير إدارة الاتصال الحكومي.
كما شهد الاجتماع حضور كل من اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة البيئة والتغير المناخي - دبي، ومنذر بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة البلدية برأس الخيمة، والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، وممثلي جهات أخرى عديدة.

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