«شرطة أبوظبي» تنفذ حملة تفتيشية ميدانية للتوعية الأمنية والصحية والبيئية

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مديرية شرطة منطقة العين وفريق المرصاد بإدارة الدوريات ‎الخاصة بقطاع الأمن الجنائي في «شرطة أبوظبي»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من 20 جهة حكومية في إمارة أبوظبي، حملة تفتيش ميدانية مشتركة للتوعية الأمنية والصحية والبيئية، وبتدابير السلامة العامة والالتزام بالقوانين والأنظمة، وتراخيص المحال التجارية في صناعية مدينة العين.

وتأتي الحملة ضمن جهود «شرطة أبوظبي»، بالتعاون مع شركائها، في تحقيق أهداف ورؤية الحكومة بأن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان، حيث ركزت على تعزيز الأمن والأمان، وتوعية العمال وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بقوانين واشتراطات التراخيص والسلامة والصحة المهنية، والحد من الأنشطة والممارسات المخالفة والمحظورة التي من شأنها إلحاق الأذى بالأفراد والمجتمع بشكل عام، ورفع مستوى الوعي بالمظهر الحضاري لإمارة أبوظبي.