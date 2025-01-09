الجمعة 10 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة أبوظبي» تنفذ حملة تفتيشية ميدانية للتوعية الأمنية والصحية والبيئية

خلال الحملة (من المصدر)
10 يناير 2025 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
برعاية رئيس الدولة.. قيادات عالمية تجتمع في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025
«MBZ-SAT».. أيقونة الابتكار الإماراتي بجهود 200 مهندس ومهندسة

نفذت مديرية شرطة منطقة العين وفريق المرصاد بإدارة الدوريات ‎الخاصة بقطاع الأمن الجنائي في «شرطة أبوظبي»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من 20 جهة حكومية في إمارة أبوظبي، حملة تفتيش ميدانية مشتركة للتوعية الأمنية والصحية والبيئية، وبتدابير السلامة العامة والالتزام بالقوانين والأنظمة، وتراخيص المحال التجارية في صناعية مدينة العين.
وتأتي الحملة ضمن جهود «شرطة أبوظبي»، بالتعاون مع شركائها، في تحقيق أهداف ورؤية الحكومة بأن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان، حيث ركزت على تعزيز الأمن والأمان، وتوعية العمال وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بقوانين واشتراطات التراخيص والسلامة والصحة المهنية، والحد من الأنشطة والممارسات المخالفة والمحظورة التي من شأنها إلحاق الأذى بالأفراد والمجتمع بشكل عام، ورفع مستوى الوعي بالمظهر الحضاري لإمارة أبوظبي.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
الحملات التفتيشية
التوعية الأمنية
التوعية الصحية
الوعي الصحي
التوعية البيئية
حملة التوعية البيئية
الوعي البيئي
شرطة العين
العين
آخر الأخبار
لاعبو الريال يحتفلون بالفوز
الرياضة
الريال يضرب موعداً نارياً مع برشلونة في نهائي السوبر
10 يناير 2025
جوزيف عون يتلقى التحية بعد انتخابه رئيساً للبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني الجديد يتعهد بتأكيد حق الدولة في احتكار السلاح
10 يناير 2025
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي: انتشار قوات غربية في أوكرانيا سيزيد فرص السلام
10 يناير 2025
منظر عام لمدينة حمص ويظهر مسجد خالد بن الوليد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها
10 يناير 2025
المبعوث الأممي أثناء وصوله إلى مطار صنعاء الدولي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مطالبة أممية لـ«الحوثي» بإجراءات ملموسة تمهد لعملية السلام
10 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©