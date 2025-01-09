أعضاء هيئة التدريس في أكاديمية ربدان يحصلون على شهادة «CBCI»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية ربدان، حصول جميع أعضاء هيئة التدريس لديها على شهادة «CBCI» من معهد استمرارية الأعمال البريطاني، الرائد عالمياً في تعزيز الجاهزية من خلال أفضل الممارسات والتعليم والشهادات المعترف بها دولياً.

ويُعتبر هذا البرنامج مؤهلاً دولياً مرموقاً في مجال استمرارية الأعمال والجاهزية المؤسسية، وينعقد على مدار خمسة أيام مكثفة، تغطي جميع مراحل إدارة استمرارية الأعمال.

واكتسب أعضاء هيئة التدريس خبرات شاملة في مجالات رئيسة ومهمة، تشمل تقييم المخاطر وتحليلها، والتخطيط لاستمرارية الأعمال، والتنفيذ والاختبار، والاتصال أثناء الأزمات، والقيادة والحوكمة.

ويعكس البرنامج أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة بنظام إدارة استمرارية الأعمال، كما يتماشى مع المعايير الدولية مثل المعيار الدولي لإدارة استمرارية الأعمال آيزو 22301.