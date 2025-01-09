«تريندز» يحصل على «الآيزو الدولية» لإدارة أمن المعلومات

أبوظبي (الاتحاد)

حصل مركز تريندز للبحوث والاستشارات في مستهل عام 2025 على شهادة الآيزو الدولية ISO/IEC27001:2022، التي تُعد معياراً عالمياً مرموقاً لإدارة أمن المعلومات.

تُمنح هذه الشهادة من المنظمة الدولية للمعايير (ISO) تقديراً لالتزام المؤسسات بأفضل الممارسات الدولية في مجال حماية البيانات، وإدارة المخاطر الأمنية، والحدّ من التهديدات الإلكترونية.

وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً أنه يأتي تتويجاً لجهود فريق العمل المتفاني، ولتطبيق المركز أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة أمن المعلومات.

وأضاف الدكتور العلي: «إن هذه الشهادة تعكس مدى التزام المركز بقيمه الأساسية، وهي النزاهة والابتكار والريادة والمسؤولية، وتؤكد مكانته الرائدة مركزاً بحثياً عالمياً».

وأكد ناصر آل علي، رئيس قطاع الشؤون الإدارية بالمركز، أن الحصول على شهادة ISO/IEC27001 هو اعتراف دولي بكفاءة النظم الإدارية بالمركز، واحترافية مخرجاته، سواءً البحثية أو التدريبية، إلى جانب كونه دافعاً لتوسيع الحضور الدولي للمركز مؤسسةً بحثيةً قادرةً على المنافسة عالمياً.

ومن شأن شهادة الآيزو ISO/IEC27001 أن تضمن حماية أصول المعلومات الخاصة بمركز تريندز وعملائه، مما يدعم جهود التسويق لخدمات المركز لدى الجهات الحكومية والخاصة، ويعزز الثقة بين العملاء الحاليين والمحتملين.

وتساهم الشهادة في تجنب الخروقات الأمنية المكلفة، وإدارة وتقليل مخاطر التهديدات للمعلومات، وتعزز بناء الثقة، وتوضح الخطوات التي يتخذها المركز لحماية البيانات حتى في حالات حدوث خرق أمني، إضافة إلى رفع درجة وعي الموظفين بأهمية أمن المعلومات ومسؤولياتهم تجاهها.