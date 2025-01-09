أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة إطلاق برنامج «العمل بأمان في المرتفعات»، الذي يُعد خطوة مهمة نحو تقليل الإصابات المهنية الناتجة عن السقوط أو التعرض للأجسام المتساقطة. ويستهدف البرنامج العاملين وأصحاب العمل في إمارة أبوظبي، وخاصة الذين يعملون في المناطق ذات الخطورة العالية والمعرضين لمثل هذه الإصابات.

يركز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسة تتضمن تعزيز الوعي بالمخاطر المرتبطة بالعمل في الأماكن المرتفعة، والحد من حوادث السقوط، وضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة للسلامة والصحة المهنية في الإمارة.

وقال الدكتور أحمد الخزرجي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة بالإنابة: «إن إطلاق برنامج (العمل بأمان في المرتفعات) يمثل خطوة رائدة تعكس حرص مركز أبوظبي للصحة العامة على الحفاظ على صحة سكان الإمارة وضمان سلامة العاملين فيها، حيث تندرج سلامة العمال ضمن قائمة أولوياتنا الاستراتيجية ويوفر البرنامج المعرفة والأدوات اللازمة للعمال للعمل بأمان، كما يضمن المشاركة الفعالة من الجهات المعنية لتعزيز الالتزام بمعايير السلامة في المرتفعات والوصول إلى بيئة عمل أكثر أماناً وصحة في أبوظبي».

وأضاف: «ويعد العمل في المرتفعات مرتبطاً بالعديد من الوظائف والمهن، وقد ينطوي على مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى إصابات خطيرة أو حتى الوفاة».

من جانبه، أشار الدكتور فيصل الأحبابي، المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية بالإنابة، إلى أن البيانات الحالية التابعة للمركز أظهرت أن إصابات السقوط والتعرض للأجسام المتساقطة والمتحركة من المسببات الرئيسية لإصابات العمل في المرتفعات، وتُعد من بين أكثر الإصابات التي يتم الإبلاغ عنها في نظام الإخطار التابع للمركز والمبلغ عن طريق أقسام الطوارئ ووحدات الرعاية العاجلة.

ويهدف البرنامج إلى تقليل هذه الإصابات، وذلك بوضع خطة متكاملة للعمال لتدريبهم على العمل بأمان في المرتفعات، ومبادرات توعية واسعة النطاق، بالإضافة إلى توفير مواد توعوية مجانية بلغات مختلفة. كما سيتم التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان تحقيق أهداف البرنامج.