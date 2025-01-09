125 رئيساً تنفيذياً وخبيراً من كبرى الشركات العالمية يتحدثون في «قمة المليار متابع»

دبي (الاتحاد)

تستضيف قمة المليار متابع، أول قمة متخصصة بتشكيل اقتصاد صناعة المحتوى، والأكبر من نوعها عالمياً، أكثر من 120 من أهم الرؤساء التنفيذيين والخبراء في كبرى الشركات العالمية، كمتحدثين في النسخة الثالثة من القمة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير المقبل، في (أبراج الإمارات، مركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل) بدبي، تحت شعار «المحتوى الهادف».

وينضم الرؤساء التنفيذيون والخبراء العالميون، الذين أعلنت القمة مشاركتهم في دورتها الجديدة، إلى كوكبة من المتحدثين الذين يمثلون قطاعات مختلفة من صناع المحتوى الرقمي، ورواد الأعمال، وأبرز المؤثرين في الوطن العربي والعالم، حيث يستعرضون خبراتهم وتجاربهم في جلسات حوارية ونقاشات تفاعلية وورش عمل وطاولات مستديرة أمام مجموعة واسعة من الجمهور، ويسلطون الضوء على أهم المستجدات في عالم الأعمال والاقتصاد والاستثمار وصناعة المحتوى، بما يسهم في تحفيز الابتكار والإبداع لدى المهتمين بهذه الصناعة.

ومن أبرز المتحدثين الرئيسيين في قمة المليار متابع الصحافي والكاتب والمعلق السياسي الأميركي تاكر كارلسون الذي سيتحدث عن القواعد والقوانين الجديدة التي يجب على المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي اتباعها، ويشارك الحضور أيضاً وجهة نظره في كيف يمكن للقصص أن تُحدث فرقاً حقيقياً.

ويجيب كارلسون خلال القمة عن مجموعة من الأسئلة التي لها القدرة على تشكيل مستقبل الإعلام وأهمها: ما هي معايير السوق الجديد؟ من الذي يتحكم به؟ وما مدى تأثيره؟

كما تضم قائمة المتحدثين الرئيسيين ماي ماسك، والدة الملياردير إيلون ماسك، حيث ستتحدث عن رواد الأعمال بمن فيهم أبناؤها الثلاثة، حيث تمتلك ماي مسيرة حياة استثنائية وملهمة، وتشارك الحضور قصة تربيتها لثلاثة أبناء، بينهم أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، وتكشف عن طريقة تربيته التي ساعدته في الوصول إلى ما هو عليه اليوم. وتضم قائمة المتحدثين في القمة رجل الأعمال والمستثمر المصري نجيب ساويرس، وهو أحد أكبر رجال الأعمال في مصر، ومن أنجح رواد الأعمال في العالم، ويتابعه أكثر من 10 ملايين و600 ألف متابع، ويقود العديد من الشركات العالمية في مجالات التعدين والتطوير العقاري والخدمات المالية والاتصالات والاستثمار والإعلام، وغيرها، وله اهتمامات كبيرة بالإعلام والفن والرياضة، وله حضور واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

نجيب ساويرس هو صاحب شركة «أوراسكوم تيليكوم»، وقد أطلق أول شبكة للهواتف المحمولة في كوريا الشمالية عام 2008، ومؤسس شبكة «أون تي في» التلفزيونية، إضافة إلى امتلاكه 88% من قناة «يورونيوز» الأوروبية، وتأسيسه مهرجان الجونة السينمائي في مصر.

كما تضم قائمة المتحدثين في القمة أندريه ليميسورييه المدير الأول والرئيس العالمي للعلامة التجارية والشؤون الإبداعية في شركة سكاي سكانر، حيث يستعرض خبراته التي تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال العلامات التجارية العالمية وتصميم المنتجات، وقدم خلال مسيرته العملية الطويلة أعمالاً نالت العديد من الجوائز.



المواهب الرقمية

ويتحدث خلال القمة أيضاً أندرو جراهام، رئيس شؤون الاستشارات والشراكات الرقمية في وكالة الفنانين المبدعين (CAA)، حيث يستعرض خبرته في مجال تطوير المواهب الرقمية وتوظيفها كمصدر للدخل، كما يتطرق لمساهماته في تطوير الاستراتيجيات الرقمية كأداة لتعزيز تمثيل كبار المشاهير. كما يتحدث بن ريلز، الذي يتولى شؤون استراتيجية المحتوى في مكتب رائد الأعمال والشريك المؤسس لمنصة «لينكد إن» ريد هوفمان، عن خبراته المتراكمة في مجال الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منه في صناعة المحتوى في منصات التواصل الاجتماعي. ومن أبرز المتحدثين في القمة كامان ريخاس، مدير مجتمع الأصوات البارزة على منصة لينكد إن، حيث يوضح طبيعة عمله مع المؤثرين في منصة «لينكد إن»، إذ يعمل عن قرب مع المؤثرين على المنصة من رؤساء تنفيذيين، ومنشئي محتوى، وموسيقيين، وممثلين ورياضيين ومشاهير، وغيرهم ممن لديهم تأثير على منصات التواصل الاجتماعي.



تطوير محتوى الفيديو

وينضم إلى قائمة المتحدثين خلال قمة المليار متابع، كريس ويليامز، المؤسس والرئيس التنفيذي لاستوديو «بوكيت واتش»، المتخصص في المحتوى الترفيهي الموجه للأطفال والعائلة عبر منتجات رقمية للمحتوى وأسلوب الحياة. ويستعرض ويليامز خبرته التي اكتسبها على مدار عشرين عاماً في مجال تطوير محتوى الفيديو، وإنجازاته في هذا السياق.

وتبرز من قائمة المتحدثين إيما هارمان، رئيسة مجموعة Whalar لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتشارك مع الحضور خبرتها التي تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجالات الترفيه والتسويق الاجتماعي وصناعة المحتوى، وتوظيفها في تعزيز التعاون بين العلامات التجارية والمواهب الرقمية، وتستعرض خلال القمة أهمية المحتوى المؤثر والهادف وضرورة دعم اقتصاد المبدعين.



تأثير بارز

يتحدث خلال قمة المليار متابع أيضاً جريجوري لافروف، نائب الرئيس للتسويق والعلامات التجارية المحلية وإدارة الأسماء التجارية لدى «وارنر براذرز ديسكفري» في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وإضافة إلى خبرته في مجال النشر، فهو يتولى الإشراف على مجموعة من العلامات التجارية منها TLC وDMAX و«فتافيت».

وتضم قائمة المتحدثين في القمة كيت وارد وزاك هونافار، وهما شريكان مؤسسان لمنصة Creator Now التي تهدف إلى إيجاد منصة لصناعة الأفلام بصيغة جديدة تلائم صناع المحتوى، بما يساعد الأجيال الناشئة على تحويل الشغف الإبداعي إلى مسار مهني مثمر.

كما تضم قائمة المتحدثين لويس كروسبي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة كومي، وهي منصة برمجية ووجهة متكاملة تجمع المزايا المتاحة عبر منصات Shopify وPatreon وLinktree وكل ما يلزم صناع المحتوى والمبدعين في موقع واحد لتعزيز قدرتهم على التواصل والتفاعل مع متابعيهم حول العالم.

كما يستعرض بول باكوس، رائد الأعمال ونائب الرئيس التنفيذي للمنتجات وأدوات صانعي المحتوى لدى Spotter، جهود المنصة في تمكين صانعي المحتوى عبر «يوتيوب» بما يتيح لهم تسريع أعمالهم وتحرير طاقاتهم الإبداعية.

وينضم إلى نخبة المتحدثين في القمة أيضاً، بريتاني براون، مديرة الاتصالات والاستراتيجية الرقمية في ناسا، حيث ستشارك رؤيتها حول السرد القصصي المرئي والمؤثر، وأليانا ميلر، مديرة تسويق المؤثرين في روبلوكس، التي ستناقش استراتيجيات بناء علاقات حقيقية مع المبدعين وتحقيق نتائج قياسية، بالإضافة إلى إليز سوابس، وهي من أبرز ممثلي وسفراء أدوبي إكسبريس، التي ستقدم منظورها حول الإبداع عبر الهاتف المحمول وتقاطع الفن والتكنولوجيا، وشيري وونغ، الرئيس التنفيذي لشركة Roster، التي تشارك خبرتها حول بناء شبكات دعم قوية للمبدعين، وأحد خان، الرئيس التنفيذي لشركة Kajabi، الذي سيشارك رؤيته حول توسيع نطاق الأعمال التجارية عبر الإنترنت باستخدام منصات تركز على المبدعين، وجوناثان شانتي، رئيس المواهب والمدير التنفيذي لنمو الأعمال في مجموعة «فيرال نايشن» الذي سيشارك رؤى حول الاستفادة من الاستراتيجيات القائمة على البيانات والتقنيات الناشئة للتعاون مع المؤثرين ونمو العلامات التجارية.