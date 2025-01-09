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علوم الدار

ورش عمل لتفعيل دور المراكز الإبداعية بالدولة

جانب من فعاليات الورشة (من المصدر)
10 يناير 2025 01:06

عجمان (الاتحاد) 
نظم صندوق الوطن بالتعاون مع وزارة الثقافة ورشة تدريبية بعنوان «إدارة حاضنات الأعمال للصناعات الإبداعية» أمس بمركز عجمان الإبداعي، برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، بحضور عدد كبير من مدراء المراكز والقائمين عليها، وذلك في إطار جهودهما المشتركة لتعزيز دور المراكز الإبداعية التابعة لوزارة الثقافة بمختلف إمارات الدولة في دعم الابتكار والإبداع وتعزيز قدرات الموهوبين من أبناء وبنات الإمارات، وتحويلها إلى حاضنات للصناعات الإبداعية، تسهم في تمكين المبدعين والفنانين وتدعم الشركات الناشئة في المجالين الثقافي والفني، بما يعزز الهوية الوطنية ويتطابق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

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ومن جانبه، أعرب ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، عن سعادته بالتعاون البناء بين صندوق الوطن ووزارة الثقافة، والذي يركز على دعم ورعاية أبناء وبنات الإمارات في المجالات الإبداعية المختلفة، مؤكداً أن وزارة الثقافة تمتلك بنية تحتية متميزة بمختلف إمارات الدولة، ممثلة في المراكز الإبداعية بما لديها من قدرات مهمة يمكنها أن تساعد الموهوبين والمبدعين على الإنتاج المعرفي وتسويقه كصناعات إبداعية خلاقة، مشيراً إلى اهتمام ورعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ودعم المواهب والأدباء والمفكرين، وحرصه على تمكينهم لاستثمار إبداعاتهم وإنتاجاتهم، وتحويلها إلى صناعات إبداعية، تسهم في تعزيز الهوية الوطنية وإبراز ملامحها الثقافية على الساحتين المحلية والعالمية.
وقال القرقاوي: «ورشة العمل ركزت على استكشاف أفضل الممارسات العالمية ومشاركة النماذج الناجحة في مجال الحاضنات الإبداعية». من جانبها، قالت الدكتورة منى السويدي، مستشار البرامج والمشاريع بوزارة الثقافة: «إن تمكين المبدعين وتوفير البيئة الداعمة لهم، يعكس التزامنا الراسخ ببناء مجتمع متلاحم يعتز بتاريخه، ويستلهم من قيمه وثقافته لصياغة مستقبل مزدهر، من خلال إطلاق برامج لتمكين ودعم الموهوبين، وتنظيم ورش عمل متخصصة وشراكات فعّالة، تعمل على تعزيز مهارات المبدعين».

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