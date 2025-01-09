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علوم الدار

«حمدان الطبية والتربوية»: تعزيز جودة التعليم الشامل وتمكين المعلمين

«حمدان الطبية والتربوية»: تعزيز جودة التعليم الشامل وتمكين المعلمين
10 يناير 2025 01:06

دبي (الاتحاد)

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اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية مشاركتها في مؤتمر الألكسو الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب، الذي عقدته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، في الدوحة خلال الفترة من 5 إلى 7 يناير 2025.
وشهد المؤتمر حضوراً رفيع المستوى من وزراء التربية والتعليم وممثلين عن الدول العربية، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التربية والتعليم. وقال الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي للمؤسسة «إن حضور مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم في المؤتمر يأتي استجابةً للدعوة التي تلقتها من منظمة الألكسو باعتبارها من المؤسسات الرائدة في الوطن العربي التي تعمل على تعزيز جودة التعليم الشامل وتمكين المعلمين، وهو ما يتماشى مع شعار المؤتمر (التعليم الشامل وتمكين المعلمين: رؤية استراتيجية للتربية في الوطن العربي)». 
واستعرض الدكتور خليفة السويدي، خلال جلسة خاصة بعنوان «كيف نحقق التميّز التعليمي؟»، تجربة المؤسسة في تحقيق التميّز التعليمي من خلال تبنّي نهج شامل يدمج بين تطوير المناهج، تمكين المعلمين، وتعزيز البنية التحتية التعليمية.
وفي كلمته، قال السويدي: «إن التميّز التعليمي يتطلب الالتزام برؤية متكاملة تتجاوز المعايير التقليدية، وتشمل تمكين المعلمين ودعم المتعلمين عبر بيئات تعليمية متقدّمة تقنياً وشاملة للجميع؛ مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية تسعى من خلال برامجها إلى تقديم حلول تربوية مبتكرة تُلبّي احتياجات المستقبل، مع تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا المجال الحيوي». 

مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية
الإمارات
الألكسو
وزراء التربية والتعليم
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
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