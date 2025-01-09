ولي عهد أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة عبدالله الطنيجي

رأس الخيمة (وام)

قدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله عبدالله هلال محمد الطنيجي. وأعرب سمو ولي عهد أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الرمس برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. ورافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ منصور بن إبراهيم المعلا، المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأم القيوين، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.