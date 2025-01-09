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علوم الدار

عمار النعيمي: توفير فرص تعليمية متساوية لجميع الفئات

عمار النعيمي خلال الزيارة (وام)
10 يناير 2025 01:07

عجمان (وام)

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أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، بدعم مجموعة عبد الواحد الرستماني المستمر لجامعة عجمان، وحرصها على تعزيز التوجه الاستراتيجي لتحولها إلى مؤسسة تعليمية غير ربحية.
وشهد سموه، توقيع جامعة عجمان، اتفاقية تفاهم مع مجموعة عبد الواحد الرستماني، لتمويل «مركز التعلم الشامل للطلبة من أصحاب الهمم».
وقال سموه: «إن دعم الجهات المانحة للجامعة يسهم في توفير فرص تعليمية متساوية لجميع فئات المجتمع، ويعزز جودة وتميز برامجها الأكاديمية، لتتصدر المراكز الأولى في تصنيفات الجامعات الوطنية والدولية»، مشيراً إلى أن هذا التمويل سيمكن الطلبة من أصحاب الهمم من الحصول على تعليم متكافئ وشامل، ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.
وقع الاتفاقية الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، والدكتورة أمينة عبد الواحد الرستماني، مدير وعضو مجلس الإدارة في شركة عبد الواحد الرستماني.
ووجَّه الدكتور كريم الصغير، الشّكر إلى عائلة المرحوم عبد الواحد الرستماني على دعمها السخي في تمويل مشروع «مركز التعلم لأصحاب الهمم»، وقال: «إن هذا التعاون سيحدث فرقاً جوهرياً في حياة الطلبة، وسيفتح لهم آفاقاً جديدة نحو مستقبلٍ أفضل وأكثر إشراقاً».
وأكّد أن المركز يمثل خطوة استراتيجية مهمة في تحقيق رسالة جامعة عجمان في دعم التعليم الشامل، مضيفاً أن إنشاءه يشكل جزءاً من التوجُّه الاستراتيجي الذي تعززه الجامعة منذ تحوّلِها إلى مؤسسة غيرِ ربحيّةٍ تعمل على ضمان استدامة قِيَمِ الجودة والعلمِ والمعرفةِ وخدمة المجتمع.
من جانبها، أكدت الدكتورة أمينة عبد الواحد الرستماني، حرص المجموعة على تقديم الدعم لجامعة عجمان، لتعزيز توجهها نحو التحول إلى مؤسسة تعليمية غير ربحية، مشيرة إلى أن المجموعة تدعم جميع الجهود الهادفة إلى توفير فرص التعليم لفئات المجتمع المختلفة.
وقالت: «إن هذه المبادرة تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية للمجموعة»، معتبرة التعاون مع جامعة عجمان استثماراً في المستقبل، ومساهمة في توفير فرص تعليم متميزة للطلبة من أصحاب الهمم، مؤكدة ثقة المجموعة في جودة البرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة والتي أهلتها لتصدر التصنيفات العالمية.
وتواصل جامعة عجمان بذل جهودها في استثمار مواردها لدعم التعليم وتعزيز مكانتها كمؤسسة غير ربحية، إذ وضعت استراتيجية شاملة تسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الرسوم الدراسية، ما يسهم في ضمان استدامة التعليم، وتحقيق التميز في البرامج الأكاديمية والخدمات الطلابية.
كما تسعى الجامعة إلى إقامة شراكات استراتيجية مع مؤسسات حكومية وخاصة وأفراد لدعم مشاريعها التعليمية والمجتمعية، ما يعزز دورها في خدمة المجتمع، وتحقيق رؤيتها كمؤسسة تعليمية رائدة في المنطقة.

عمار النعيمي
عمار بن حميد النعيمي
عمار بن حميد
ولي عهد عجمان
عجمان
الإمارات
الرستماني
جامعة عجمان
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