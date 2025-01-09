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علوم الدار

محمد الشرقي: رفع مستوى التعليم والابتكار في القطاعات كافة

ولي عهد الفجيرة خلال لقائه أحمد الهنداسي (وام)
10 يناير 2025 01:07

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أحمد سلطان جميع الهنداسي، الحاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الطيران من كلية خليفة الجوية، وعلى المركز الأول في الطيران العملي.
وهنّأ سمو ولي عهد الفجيرة، أحمد سلطان الهنداسي، على هذا الإنجاز الأكاديمي، متمنياً له المزيد من النجاح والتميز في مستقبله العلمي والمهني، وداعياً إيّاه إلى مواصلة التعلّم واكتساب المعرفة والخبرات في المجالات المختلفة.
وأكّد سموه، أن هذا الإنجاز يُضاف إلى الإنجازات العلميّة لأبناء الفجيرة، مشيراً إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، للكوادر الوطنية، بهدف تعزيز مسارات التنمية الشاملة، ورفع مستوى التعليم والابتكار في القطاعات كافة.

محمد الشرقي
محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
كلية خليفة بن زايد الجوية
كلية خليفة الجوية
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