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شرطة عجمان تطلق حملة «السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات النارية»

شرطة عجمان تطلق حملة «السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات النارية»
10 يناير 2025 01:07

عجمان (وام)

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أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان، ممثلة في إدارة المرور والدوريات، الحملة المرورية الفصلية الأولى لعام 2025، تحت شعار «السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات النارية» وتستمر لغاية نهاية مارس القادم، بهدف تعزيز الوعي المروري لدى سائقي الدراجات النارية.
وقال المقدم راشد حميد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، إن الحملة جاءت بهدف تعزيز أمن وسلامة مستخدمي الدراجات النارية، من خلال توعيتهم بضرورة التقيد بالتعليمات واتباع الإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات الداخلية والخارجية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتحقيق القيادة الآمنة للحد من وقوع الحوادث والإصابات الخطرة.
وأضاف أن الحملة تستهدف توجيه رسائل توعوية لمستخدمي الدراجات النارية المنتشرين بكثرة في الآونة الأخيرة، خصوصاً مندوبي شركات التوصيل، ومنها ضرورة الالتزام بارتداء الخوذة والملابس المناسبة عند قيادة الدراجة النارية، والالتزام بسرعة الطريق مع الالتزام بالمسرب والتأكد من حجزه كاملاً، إضافة إلى أهمية التأكد من سلامة وفاعلية الإطارات والمكابح لضمان سلامتهم على الطرقات.
ودعا المقدم راشد حميد بن هندي قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى الحرص على القيادة الآمنة واتباع قوانين السير والمرور، والانتباه لسائقي الدراجات النارية أثناء الانتقال من مسلك إلى آخر لتجنب تعريض حياتهم للخطر، متمنياً السلامة للجميع.

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