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علوم الدار

تدشين بناية «وقف بركة الدار» في الشارقة

سالم القاسمي خلال تدشين بناية وقف «بركة الدار» (وام)
10 يناير 2025 01:06

الشارقة (وام)

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دشّن الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، صباح أمس الخميس، بناية وقف «بركة الدار» في منطقة المجاز 2 بالشارقة، التي تم تنفيذها كمشروع وقفي بالتعاون بين دائرة الأوقاف ودائرة الخدمات الاجتماعية، بتكلفة تبلغ أكثر من 37 مليون درهم، ويعود ريعها للصرف على جميع متعلقات وخدمات واحتياجات ومستلزمات كبار السن والأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية من خلال دائرة الخدمات الاجتماعية.
وتجوّل رئيس مكتب سمو الحاكم برفقة الحضور، في نموذج للوحدات السكنية في البناية، وتعرف على ما تضمه كل وحدة من غرف ومرافق متنوعة لراحة السكان.
وتضم البناية 15 طابقاً متكرراً بوحدات سكنية مختلفة المساحات والحجوم، بالإضافة إلى 5 طوابق مخصصة كمواقف لسيارات السكان وعددها 85 موقفاً، وطابق أرضي يضم عدداً من المحلات التجارية ومكاتب إدارة المبنى لتوفير أفضل الخدمات. وكانت دائرة الأوقاف قد أطلقت مشروع «بركة الدار»، الذي يندرج تحت مظلة وقف بر الوالدين، ضمن مشروعاتها الوقفية، وذلك بهدف حث وتشجيع أهل الخير على إحياء سنّة الوقف.
حضر التدشين كل من، أحمد إبراهيم الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، وعبدالله بن يعروف السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، وطالب إبراهيم المري، مدير عام دائرة الأوقاف، وعبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعدد من كبار المسؤولين.

بركة الدار
الإمارات
الشارقة
سالم بن عبدالرحمن القاسمي
سالم القاسمي
دائرة الأوقاف
دائرة الخدمات الاجتماعية
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