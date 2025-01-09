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علوم الدار

9.35 مليار درهم حصيلة صفقات مؤتمر ومعرض «دوفات 2025»

جانب من مؤتمر ومعرض «دوفات 2025»
10 يناير 2025 01:07

دبي (وام)

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بلغ إجمالي قيمة صفقات مؤتمر ومعرض «دوفات 2025» في ختام أعماله أمس 9.35 مليار درهم، مما يعزز مكانة الإمارات في سوق الأدوية، ويدعم أهداف السياسة الوطنية للدواء، ومحققاً دوراً محورياً في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للدواء، التي تستهدف زيادة قيمة سوق الأدوية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% خلال خمس سنوات من إطلاقها.
ويعد «دوفات 2025» منصة تجمع الشركات العالمية والمحلية لتعزيز الابتكار والفرص التجارية، فقد استقطب أكثر من 31,000 زائر من 101 دولة، بمشاركة 1400 شركة عالمية في مركز دبي التجاري العالمي، حيث عرض أحدث الابتكارات في الأدوية والرعاية الصحية، بالإضافة إلى 155 متحدثاً في 130 جلسة و9 ورش، و400 ملصق علمي من طلاب الجامعات.
وحصل المشاركون على 83.5 ساعة علمية معتمدة، كما شهد الحدث إطلاق «فيتا شو دبي» لتعزيز الابتكار في المكملات الغذائية، بمشاركة 275 علامة تجارية، مما يعكس نمو سوق المكملات.
وأكد السفير الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لـ«دوفات»، أهمية دعم قطاع الصيدلة من خلال الأبحاث العلمية والشراكات الدولية، مشيراً إلى الالتزام بدعم البحث العلمي والتطوير من خلال إطلاق «فيتا شو دبي».
وأوضح أن الصفقات التي تحققت خلال «دوفات» تُظهر نمو صناعة الصيدلة والتكنولوجيا في الإمارات وتؤكد دورها القيادي في تعزيز الابتكار الصحي عالمياً.
وسلط المعرض الضوء على المشاركات الدولية من بولندا والصين وتركيا، مما أبرز الابتكارات وساهم في تعزيز التعاون التجاري والثقافي، حيث قدمت الشركات حلولاً وتقنيات مبتكرة، مثل برامج التطعيم في الصيدليات.
وركزت شركة «GSK» على الابتكار لتعزيز الصحة العامة، وحسب نائب رئيسها، بويود تشونغفيزال، فإن مشاركتهم في «دوفات» تعتبر فرصة استراتيجية للتعاون وتبادل الأفكار مع قادة الصحة.
وأشار إلى أن الشراكة مع هيئة الصحة بدبي تهدف إلى تزويد الصيادلة بأحدث الأدوات لتحسين رعاية المرضى وتحقيق نتائج صحية أفضل.
ويأتي مؤتمر ومعرض دوفات 2025، بتنظيم «إندكس» كحدث دولي بارز بدعم هيئة الصحة بدبي ومشاركة مؤسسات صيدلانية عالمية رائدة.

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