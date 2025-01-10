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6.1 على جبل جيس.. أقل درجة حرارة في الإمارات

«الأرصاد»
10 يناير 2025 08:31

 كشف المركز الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 6.1 على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 01:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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«الأرصاد» يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
درجات الحرارة
المركز الوطني للأرصاد
جبل جيس
الإمارات
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