6.1 على جبل جيس.. أقل درجة حرارة في الإمارات

كشف المركز الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.
وأكد المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 6.1 على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 01:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_ درجة_ حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 6.1 على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 01:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_ lowest_ temperature recorded over the country today morning was 6.1°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 01:30 UAE Local time. pic.twitter.com/4oNctcDjEG— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) January 10, 2025