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علوم الدار

"محمد بن راشد للفضاء" يبدأ الاستعدادات النهائية لإطلاق "محمد بن زايد سات"

أرشيفية
10 يناير 2025 12:38

في إطار سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مكانتها في مجال الفضاء والتكنولوجيا عُقد في مركز محمد بن راشد للفضاء بمقره في دبي المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل إطلاق القمر الصناعي محمد بن زايد سات.

مشروع القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات" خطوة كبيرة نحو تطوير قدرات الإمارات في مجال استكشاف الفضاء والمساهمة في الأبحاث العلمية وتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية. يمثل هذا القمر الاصطناعي أحد الإنجازات البارزة في مجال الفضاء، ويعكس التزام الإمارات بتطوير التقنيات الحديثة والمشاركة الفعالة في المشاريع الفضائية العالمية.
يهدف القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات" إلى تعزيز قدرة الإمارات على مراقبة الأرض عبر الأقمار الاصطناعية، وتقديم بيانات وصور دقيقة عالية الجودة تستخدم في مجموعة من التطبيقات مثل إدارة الموارد الطبيعية، والزراعة، والمراقبة البيئية، والكوارث الطبيعية. كما سيكون القمر موجهًا أيضًا لدعم الأبحاث العلمية في مجالات متعددة مثل تغيرات المناخ، ودراسة البيئة المحيطية، والتخطيط العمراني.

يعد إطلاق القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات" في يناير 2025 خطوة نوعية نحو تحقيق أهداف دولة الإمارات في مجال الفضاء والتكنولوجيا. . المشروع يمثل أحد أوجه القوة التكنولوجية والابتكارية التي تميز الدولة، ويُعزز من مكانتها في الساحة العالمية كمساهم رئيسي في مجال الفضاء.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الفضاء
الإمارات
الأقمار الاصطناعية
مركز محمد بن راشد للفضاء
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