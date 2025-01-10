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علوم الدار

اختتام مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات»2025

اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات»2025
10 يناير 2025 14:31

مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات»2025، يختتم فعاليات دورته الثلاثين لهذا العام والتي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، حيث قدم من خلال منصة عالمية فريدة جمعت  نخبة من الخبراء في قطاع الصيدلة، استعرضوا أحدث المنتجات والتقنيات والحلول الصيدلانية، ووفرت فرصاً لتبادل المعلومات وأحدث الأفكار والرؤى والابتكارات في قطاع الصيدلة وتقنياتها.

وخصص المعرض مساحة كبيرة للأبحاث العلمية لطلبة الجامعات، عرضت 400 ملصق علمي حول أحدث الأبحاث الطبية والابتكارات في القطاع.  

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وتتميز دورة هذا العام بتنظيم "فيتا شو دبي" الذي يعرض أحدث الابتكارات في المكملات الغذائية والفيتامينات. مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – دوفات 2025" التجمع الأكبر من نوعه لشركات الصيدلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه قطاع الأدوية والرعاية الصحية والمكملات الغذائية على مستوى المنطقة والعالم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
دوفات
مؤتمر ومعرض الصيدلة '' دوفات بدبي
دبي
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