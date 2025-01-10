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علوم الدار

مهرجان "الأحياء المائية" بمهرجان الشيخ زايد.. تعزيز لمنظومة الأمن الغذائي

مهرجان "الأحياء المائية" ينطلق في مهرجان الشيخ زايد في الوثبة
10 يناير 2025 13:33

في إطار جهودها لترجمة توجهات القيادة الرشيدة، في العمل على توفير الأمن الغذائي بمختلف أشكاله، دشنت جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، مهرجان" الأحياء المائية" في جناحها بمهرجان الشيخ زايد بالوثبة، بالتزامن مع مهرجان الوثبة للثروة الحيوانية.
ودعماً لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة .. أطلقت جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، مهرجان" الأحياء المائية" في جناحها بمهرجان الشيخ زايد بالوثبة والذي تستمر فعالياته حتى 14 يناير الجاري.
حيث يبرز المهرجان جهود امارة ابوظبي في تنمية واستدامة قطاع استزراع الاحياء المائية المحلية ومنتجاتها من خلال مشاركة جهات حكومية وشركات خاصة وايضا مربي الأحياء المائية.
وتسلط الفعالية الضوء على تنوع منتجات مزارع الأحياء المائية مثل الأسماك بنوعيها النهرية والبحرية والقشريات والمحار والكافيار.
تهدف الأنشطة المتنوعة الى توعية الجمهور بأهمية استزراع الاحياء المائية ودورها في تعزيز منظومة الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي الطبيعي وأيضا توعية الجمهور بطرق استهلاك منتجات مزارع الأحياء المائية المحلية من خلال المسابقات الغذائية المصاحبة ومن خلال فعاليات الطبخ وايضا تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين القطاع الحكومي والخاص ومربي الأحياء المائية وايضا تحفيز الابتكار وتشجيع المزارعين على تبني تقنيات مناسبة لاستزراع الأحياء المائية.
تعد هذه الفعاليات فرصة مثالية للمزارعين ومربي الثروة السمكية لاستعراض تجاربهم الناجحة، مما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الزراعي في أبوظبي.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأحياء المائية
مهرجان الشيخ زايد
الثروة السمكية
الوثبة
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