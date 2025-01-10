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مهرجان فخر الوطن ينطلق في إمارات الدولة 17 يناير

مهرجان فخر الوطن ينطلق في إمارات الدولة 17 يناير
10 يناير 2025 14:18

ينطلق "مهرجان فخر الوطن" في إمارات الدولة، يوم 17 يناير الجاري ويستمر حتى 2 مارس المقبل، وذلك للاحتفاء بجهود أبطال الخطوط الأمامية الذين ساهموا بشكل كبير في حماية المجتمع خلال فترة "كوفيد – 19"، وضمان استمرارية الحياة اليومية خلال الأزمات والتحديات.
يُقام المهرجان على الشاطئ المفتوح في إمارة الفجيرة خلال الفترة من 17 – 19 يناير الجاري، ويتضمن أنشطة ترفيهية وثقافية، وفعاليات تُسلّط الضوء على إنجازات وتضحيات العاملين في القطاعات الصحية، والأمنية، والخدمية .
ثم ينتقل المهرجان إلى شاطئ المعيريض في إمارة رأس الخيمة وذلك خلال الفترة من 24- 26 يناير الجاري، ويقام بعد ذلك في واجهة الخور البحرية في إمارة أم القيوين خلال الفترة من 31 يناير حتى 2 فبراير المقبل .
أما في إمارة عجمان، فسيقام المهرجان في مرسى عجمان خلال الفترة من 7 - 9 فبراير المقبل، ثم ينتقل بعدها إلى جزيرة العلم في إمارة الشارقة خلال الفترة من 14- 16 من الشهر نفسه.
كما سيُقام المهرجان في حديقة الخور في دبي خلال الفترة من 21 – 23 فبراير المقبل، ويكون ختام المهرجان على كورنيش أبوظبي خلال الفترة من 28 فبراير حتى 2 مارس 2025 .
ويشتمل المهرجان، على مجموعة متنوّعة من الأنشطة التي تُناسب جميع أفراد الأسرة، بما في ذلك منصات تعريفية لتسليط الضوء على جهود "أبطال الخطوط الامامية " ، وعروض ثقافية وفنية تُبرز تراث وقيم الإمارات، وأنشطة ترفيهية للأطفال والعائلات، وجلسات حوارية وورش عمل تهدف إلى تعزيز التوعية بأهمية دعم الخطوط الأمامية في المجتمع.
وقال مكتب فخر الوطن، بهذه المناسبة، إن المهرجان يأتي كجزء من التزام المكتب بتقدير جهود الأبطال الذين كانوا في الخطوط الأمامية خلال أصعب الظروف، موضحا أن المهرجان يهدف إلى توجيه رسالة شكر وامتنان لهم ولعائلاتهم، والاحتفال بقصصهم المُلهمة التي تعكس روح التضحية والتفاني في خدمة الوطن.
ودعا المكتب، أبطال الخطوط الأمامية للمشاركة في فعاليات المهرجان والاستمتاع بالبرامج والأنشطة الاحتفالية التي يتضمنها في مختلف مدن الدولة.

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