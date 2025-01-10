المحطة الختامية لمهرجان الظفرة تنطلق غداً

تنطلق غداً مسابقات وفعاليات المحطة الختامية لمهرجان الظفرة بدورته الـ 18 وتستمر حتى 30 يناير الجاري في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث وشراكة إستراتيجية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وراعي المهرجان دائرة الطاقة في أبوظبي، وبدعم عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

ويعد مهرجان الظفرة أكبر مهرجانات الإبل في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة أولى لمزاينات الإبل ومنصة إقليمية وعالمية للتراث، واستقطاب عشاق المسابقات التراثية، والحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، كما يهدف إلى صون الموروث الإماراتي والمحافظة عليه ونقله للأجيال المتعاقبة، والمساهمة في تطوير السياحة التراثية، وتحفيز النشاط الاقتصادي في أبوطبي.

وتشهد المحطة الختامية للمهرجان تنظيم عدد من المسابقات والفعاليات التراثية منها مزاينة الإبل، ومسابقة المحالب، ومزاينة الصقور، وسباق الخيول العربية الأصيلة، وسباق السلوقي، ومزاينة السلوقي العربي، ومزاينة التمور وتغليفها، ومزاينة غنم النعيم، ومسابقة الرماية، ومسابقة اللبن الحامض، وغيرها من الفعاليات والمسابقات في سوق الظفرة التراثي وميدان الفعاليات المصاحبة.

وتقام منافسات مزاينة الإبل على مدى أيام المهرجان في 118 شوطاً لسلالات الإبل الأصيلة من المحليات والمجاهيم والوضح والمهجنات الأصايل، خصص لها 1135 جائزة بقيمة تبلغ 53 مليوناً و797 ألف درهم، وفي مسابقة المحالب خصصت اللجنة المنظمة 6 أشواط، منها أربعة أشواط للمحليات وقد خصص لها 60 جائزة تتوزع على المراكز العشر الأولى في كل شوط بقيمة إجمالية تبلغ مليون و800 ألف درهم.

كما تقام منافسات مسابقة الرماية (بندقية السكتون 0.22)، بشكل يومي حتى 30 يناير الاجري في نادي الظفرة للرماية بمدينة زايد، والمسابقة مفتوحة لجميع الجنسيات من عمر 16 عاماً فما فوق، وخصص لها 10 جوائز قيمة بقيمة تبلغ 150 ألف درهم، وخصص لمنافسات مسابقة "انسف القعود" التي تقام في ميدان الفعاليات المصاحبة 21 جائزة ضمن 6 أشواط في المرحلة التأهيلية ولكل شوط 3 جوائز قيمة، و3 جوائز للشوط الختامي يوم 26 يناير المقبل.

وخصصت اللجنة المنظمة لمسابقة اللبن الحامض 100 جائزة قيمة موزعة على 10 أشواط تقام طيلة فترة المهرجان، إذ يبدأ استلام مشاركات الشوط الأول للمسابقة غداً السبت، وفي اليوم التالي إعلان النتائج، وتستمر المسابقة حتى 30 يناير الجاري.

وتتضمن مسابقة مزاينة التمور وتغليفها 5 أشواط (الدباس، والخلاص، والشيشي، والفرض، وتغليف التمور)، وخصص لها 50 جائزة بقيمة 350 ألف درهم، وتستمر من 11 حتى 19 يناير الجاري، فيما تقام يوم 12 يناير بطولة سباق الخيل العربي الأصيل ضمن 3 أشواط (الظفرة الرئيسي، والمفتوح، والمبتدئين) وتبدأ منافسات الأشواط التي خصص لها 9 جوائز في الساعة 4 مساءً بميدان سباق الخيول في مدينة زايد.

وتقام بطولة سباق السلوقي العربي لمسافة 2000 متر يوم 18 يناير في تمام الساعة الثالثة عصراً في ميدان سباق الهجن، وتشهد تنظيم 6 أشواط (3 أشواط للذكور، و3 أشواط للإناث)، وخصص للبطولة 30 جائزة قيمة، كما تقام مزاينة الصقور في ميدان الفعاليات المصاحبة بالتعاون مع محمية المرزوم للصيد ضمن 3 أشواط.

وتنطلق يوم 19 يناير الجاري مزاينة السلوقي العربي، كما تنطلق في ميدان الفعاليات المصاحبة يومي 25 و26 يناير "مزاينة غنم النعيم" ضمن 8 أشواط خصص لها 40 جائزة قيمة، وتبدأ المنافسات في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

ومن المسابقات المضافة حديثاً لبرنامج المهرجان، مسابقة الظفرة لجمال الخيول العربية، التي تقام بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية وخصصت لملاك منطقة الظفرة، وتجري منافساتها في 6 أشواط يوم 24 يناير، كما تنضم مسابقة "شلة الظفرة" لقائمة المسابقات التراثية وتقام خلال الفترة 11-17 يناير الجاري، وخصصت للمسابقة جوائز قيمة.

ويقدم سوق الظفرة التراثي فعاليات وبرامج متنوعة لزوار المهرجان وضيوف مدينة زايد في منطقة الظفرة.