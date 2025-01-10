شرطة أبوظبي: الانشغال بغير الطريق خطر يهدد مستخدمي الطريق

نشرت شرطة أبوظبي، رسالة توعية للسائقين لتعزيز السلامة المرورية وتوعية مستخدمي الطريق عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبثت شرطة أبوظبي فيديو لحادث مروري سببه الانشغال بغير الطريق.

وأكدت شرطة أبوظبي أن الانشغال بغير الطريق خطر يهدد مستخدمي الطريق. ودعت إلى ضرورة الانتباه لتجنب مفاجآت الطريق، وضرورة القيادة الآمنة والتقيد بالقوانين والأنظمة من أجل سلامة الجميع.