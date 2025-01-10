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شرطة أبوظبي: الانشغال بغير الطريق خطر يهدد مستخدمي الطريق

شرطة أبوظبي
10 يناير 2025 15:18

نشرت شرطة أبوظبي، رسالة توعية  للسائقين لتعزيز السلامة المرورية وتوعية مستخدمي الطريق عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبثت شرطة أبوظبي فيديو لحادث مروري سببه الانشغال بغير الطريق. 

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وأكدت شرطة أبوظبي أن الانشغال بغير الطريق خطر يهدد مستخدمي الطريق. ودعت إلى ضرورة الانتباه لتجنب مفاجآت الطريق، وضرورة القيادة الآمنة والتقيد بالقوانين والأنظمة من أجل سلامة الجميع.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
السلامة المرورية
شرطة أبوظبي
القيادة العامة لشرطة أبوظبي
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