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حاكم عجمان وولي عهده يقدمان واجب العزاء في وفاة ناظم سيف المطروشي

حاكم عجمان وولي عهده يقدمان واجب العزاء في وفاة ناظم سيف المطروشي
10 يناير 2025 15:50

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله، ناظم سيف المطروشي شقيق كل من سلطان سيف المطروشي وسالم سيف المطروشي نائب مدير عام الديوان الأميري وماجد سيف المطروشي والدكتور سعيد سيف المطروشي، أمين عام المجلس التنفيذي بعجمان.

  • حاكم عجمان وولي عهده يقدمان واجب العزاء في وفاة ناظم سيف المطروشي

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس العزاء في مجلس جامع الشيخ زايد بمنطقة الجرف بعجمان، اليوم، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة وذوي الفقيد، سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
وقدم واجب العزاء إلى جانب سموهما، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من المديرين وكبار المسؤولين.

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-سه-

المصدر: وام
عمار النعيمي
حميد النعيمي
عجمان
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