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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
10 يناير 2025 18:31

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 56:09 والجزر الأول عند الساعة 18:05، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 21:03 والمد الثاني عند الساعة 07:25 والجزر الأول عند الساعة 13:47 والجزر الثاني عند الساعة 02:28.

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المصدر: وام
الطقس
الإمارات
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