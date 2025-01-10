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هزاع بن زايد يستقبل الشيوخ والمسؤولين والمواطنين في برزة قصر المقام في منطقة العين

هزاع بن زايد يستقبل الشيوخ والمسؤولين والمواطنين في برزة قصر المقام في منطقة العين
10 يناير 2025 19:11

استقبل سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة العين، اليوم، عدداً من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين خلال برزة قصر المقام في منطقة العين.
وتبادل سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والحضور، خلال اللقاء، الأحاديث الودية التي تُجسِّد متانة العلاقات الوطيدة التي تربط القيادة الرشيدة بالمواطنين، كما تناول سموّه معهم عدداً من الموضوعات ذات الصلة بشؤون الوطن والمواطن.

وأكّد سموّه أهمية المضي قُدُماً في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها منطقة العين في مختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية، بهدف تحقيق الرؤى والتطلّعات الطموحة التي وضعتها القيادة الرشيدة، وتعزيز جودة حياة المواطنين والمقيمين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة لهم في منطقة العين.

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وأشار سموّه إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لمنطقة العين من خلال مواصلة إطلاق المشاريع التنموية والمبادرات الاستراتيجية، بهدف تطوير البنى التحتية، وتعزيز القطاعات الحيوية، وتوفير المزيد من فرص العمل التنافسية.
حضر اللقاء عدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، وجموع من أهالي منطقة العين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
العين
هزاع بن زايد
الإمارات
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