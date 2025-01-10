«كرفانات ليوا».. إنجاز على أبواب «جينيس»

أبوظبي (الاتحاد)

يخطط نادي ليوا الرياضي لتسجيل مواقف ليوا للكرفانات الترفيهية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بوصفها أكبر مواقف كرفانات مخدّمة في العالم، أثبتت منذ تأسيسها في عام 2017 مكانتها، واحدة من أبرز المرافق المخصصة لعشاق الرحلات البرية، على مستوى العالم.

انطلقت المبادرة خلال مهرجان ليوا الدولي 2018، وافتتحت المواقف بسعة بلغت 144 كرفاناً، ومنذ ذلك الحين، استمر نادي ليوا في تطويرها، حيث تمت مضاعفة السعة عام 2019، لتصل إلى 296 كرفاناً، وتوسعتها إلى 448 كرفاناً في عام 2021، بفضل إضافة خدمات أساسية وإطلاق نظام حجز إلكتروني عبر تطبيق النادي.

وفي عام 2022، زادت السعة إلى 592 كرفاناً، وشهد عام 2023 نقلة نوعية، بإنشاء طريق إسفلتي داخلها، إلى جانب توفير ملاعب رياضية ومرافق عامة، مما رفع السعة إلى 840 كرفاناً، وفي عام 2024، ركز النادي على تحسين تجربة الزوار عبر تطوير نظام إلكتروني موحد للحجوزات، وتوفير مركبات جولف صديقة للبيئة لخدمة الزوار، وضمان منطقة هادئة وآمنة لجميع أفراد المجتمع.

وتعكس خطوة تسجيل الإنجاز في موسوعة جينيس طموح نادي ليوا الرياضي في التميز العالمي، مما يجعله الوجهة المثالية لعشاق الكرفانات والرحلات البرية.