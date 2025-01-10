السبت 11 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني» يطلع على مشاريع وكالة الإمارات للفضاء بأبوظبي

الوفد خلال الزيارة (وام)
11 يناير 2025 01:01

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون سلطان عمان بذكرى توليه مقاليد الحكم
«الأرصاد» يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

اطلع وفد من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي على أبرز مشاريع وكالة الإمارات للفضاء في أبوظبي، ممثلة في مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، ومشروع «سرب»، ومكتب التراخيص والتصاريح الفضائية، ومشروع مجمع البيانات الفضائية.
جاء ذلك خلال زيارة الوفد الذي ضم كلاً من الدكتور سيف سعيد المهيري، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة بالمجلس الوطني الاتحادي، والمهندس مطر سهيل المهيري، الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي بالمجلس، وكان في الاستقبال المهندس سالم بطي القبيسي، مدير عام الوكالة.
وجرى خلال الزيارة تقديم عرض للوفد عن الوكالة التي تم إنشاؤها بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2014 في شأن إنشاء وكالة الإمارات للفضاء. 
وتأتي الزيارة في إطار الشراكات القائمة بين الأمانة والمؤسسات الاتحادية والمحلية بهدف الاطلاع على إنجازات الدولة في قطاع الفضاء، والتشريعات المنظمة والمشاريع المنجزة والمستقبلية.

وكالة الإمارات للفضاء
الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات
آخر الأخبار
بعد ديوكوفيتش وموراي.. ماذا لو درب ميسي رونالدو؟
الرياضة
بعد ديوكوفيتش وموراي.. ماذا لو درب ميسي رونالدو؟
اليوم 12:44
مصرع 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في كولومبيا
الأخبار العالمية
مصرع 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في كولومبيا
اليوم 12:33
الأردن يستعد لتصفيات «مونديال 2026» بـ«وجوه جديدة»
الرياضة
الأردن يستعد لتصفيات «مونديال 2026» بـ«وجوه جديدة»
اليوم 12:32
«فيرست كونكويست» يقود «ثلاثية» خيول جودلفين في «ميدان»
الرياضة
«فيرست كونكويست» يقود «ثلاثية» خيول جودلفين في «ميدان»
اليوم 12:30
نائب المستشار الألماني يطالب بتشديد قانون حيازة السلاح
الأخبار العالمية
نائب المستشار الألماني يطالب بتشديد قانون حيازة السلاح
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©