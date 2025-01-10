جاذبية «عقارات أبوظبي» تتزايد بنمو استثنائي

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت دائرة البلديات والنقل نمواً قوياً بنسبة %10 في قطاع البناء في إمارة أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الماضي، بما يعكس التزام الإمارة بتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز البنية التحتية.

وأفادت الدائرة في إحصائيات أصدرتها حديثاً بأن قطاع العقارات حقق نمواً كبيراً خلال الفترة نفسها من العام الماضي بواقع 6.1%، بما يؤكد إيجابية السوق العقاري في إمارة أبوظبي، والالتزام بإنشاء مجتمعات مستدامة، بما يعزز الاستثمار، ويزيد الثقة في القطاع العقاري بالإمارة.

وشهد قطاع النقل والتخزين في الإمارة نمواً استثنائياً بنسبة 18% خلال الربع الثالث من العام، بما يؤكد التزام الدائرة بتعزيز الترابط والكفاءة في جميع أنحاء الإمارة.

وأكدت الدائرة مواصلة الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية والتقنيات الذكية وإنشاء مجتمعات مستدامة ومبادرات المدن الذكية، بما يحقق الدفع لعجلة التقدم الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة لجميع سكان إمارة أبوظبي.

وتنفذ الدائرة عدداً من المشروعات الاستراتيجية في مجال البنية التحتية وشبكة الطرق، وتنطلق في تنفيذها من رؤيتها الاستراتيجية في تطوير البنية التحتية، ورفع مستوى جودة الخدمات، وبما يحسّن من جودة حياة سكان أبوظبي من أجل مستقبل أفضل.

وحققت مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي إنجازات كبيرة، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث استطاعت أن تبني مجتمعاً يتسم بالتقدم الحضاري والعمراني في شتى المجالات، وينعم بمستويات عالية من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في ظل استقرار وأمن شامل وتكافل اجتماعي، وتجانس حققه نظام اقتصادي منفتح إقليمياً ودولياً تسوده المنافسة البناءة.

وإمارة أبوظبي مهيأة، بفضل تنوعها الجغرافي وثرائها الثقافي وتاريخها الطويل، لتكون وجهة مفضلة للزوار والمستثمرين من أنحاء العالم. وتشهد الإمارة تطوراً كبيراً في المجالات كافة، مما حولها إلى مركز حيوي ولاعب رئيس في مجالات الأعمال والاقتصاد على الساحة العالمية.