«مهرجان الثروة الحيوانية»: وثبة في «أفضل إنتاج حليب»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت مسابقات «أفضل إنتاج حليب»، ضمن المسابقات المصاحبة لمهرجان «الوثبة للثروة الحيوانية»، ضمن جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، في جناحها بمهرجان الشيخ زايد في الوثبة، نتائج ملفتة في المنافسات بين السلالات المشاركة، وقد حققت «سلالة النجدي» 4.03 لتر متوسط حليب يومياً، وسلالة «الماعز العارضي» متوسط حليب يومياً 3.135.

وأكد راشد بن رصاص المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عضو اللجنة العليا للجائزة، أن المربين في السنوات الأخيرة ظهر اهتمامهم بالثروة الحيوانية وتربية مختلف أشكال الضأن والماعز والمواشي، والعودة إلى الطبيعة، والاستدامة.

وأضاف: «إن الوعي ارتفع بشدة خلال السنوات الأخيرة، من حيث توفير (العلائق) المناسبة وعدم الاعتماد فقط على الحشائش، أضف إلى ذلك العناية بالحلال عموماً والسعي إلى تحصين الثروة الحيوانية، بخلاف السابق، إذ إن المربي أو المزارع هو من يبحث عن المرشدين والأطباء البيطريين»، مؤكداً أن الجائزة أسهمت في زيادة التنافسية، وإظهار التميز الموجود بمزارعنا، سواء في أبوظبي أو على مستوى الدولة.

وتواصل الجائزة تقديم فعالياتها من المسابقات والمهرجان، بمقر جناحها في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، حيث يقام المهرجان الرابع «الوثبة للثروة الحيوانية» بانطلاق مسابقات «الأفضل إنتاجاً للحليب» في أجواء تنافسية ممتعة، قدمتها جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، ضمن المسابقات المصاحبة لمهرجان الوثبة للثروة الحيوانية في مسابقات أفضل إنتاج حليب من سلالات العارضي - النجدي - الشامي، والتي تشمل «الشامي - الدمشقي - القبرصي».

وتتراوح قيمة الجوائز لكل مسابقة بين 5 آلاف درهم و20 ألف درهم، بقيمة إجمالية 58 ألف درهم، حيث يحصل صاحب المركز الأولى على 20 ألف درهم، والثاني 15 ألفاً، والثالث 10 آلاف درهم، والرابع 8 آلاف درهم، والخامس 5 آلاف درهم.

وتهدف مسابقة إنتاج الحليب إلى تحفيز تربية سلالات الأغنام الأعلى إنتاجاً للحليب، وتشجيع تصنيع منتجات الألبان، مما يحقق قيمة مضافة من تربية الأغنام.

وتضم مسابقة إنتاج الحليب 7 فئات مختلفة بإجمالي جوائز 406 آلاف درهم، بالإضافة إلى مسابقة أفضل السلالات التي تهدف لتشجيع مربي الثروة الحيوانية على اقتناء وتربية السلالات الأكثر إنتاجاً ومقاومة للأمراض، وتأقلماً مع البيئة الصحراوية.

وتستهدف المسابقة تشجيع مربي الثروة الحيوانية على تبني ممارسة حلابة الأغنام وتربية سلالات الأغنام الأعلى إنتاجاً للحليب، وتشجيع تصنيع منتجات الألبان، مما يحقق قيمة مضافة من تربية الأغنام وتضم المسابقة 7 فئات، منها مسابقة أربع فئات لسلالات الضأن (النعيمي/ النجدي/ الحري/ سلالات الضأن الأخرى كافة)، و3 فئات، من سلالات الماعز (العارضي/ الشامي/ سلالات الماعز الأخرى كافة).

وحددت اللجنة العليا الشروط الخاصة بمسابقة أفضل إنتاج حليب، بأن تكون الحيوانات المشاركة خالية من الهرمونات والعبث.

ويلتزم المشارك بتسليم وتسلم الأغنام في الوقت المحدد من قبل اللجنة المنظمة، وعلى المشاركين الإفصاح عن: تاريخ الولادة «باليوم، والشهر، السنة» وعمر الحيوان من 1 إلى 7 سنوات، مع ترتيب موسم الولادة: (الأول/ الثاني/ الثالث...)، ونوع الولادة (مفرد، ثنائي، ثلاثي....)، وعلى المشاركين إحضار الأعلاف الخاصة بحيواناتهم أثناء المشاركة بالمسابقة.

كما اشترطت أن يتم حلب الحيوانات المشاركة مساء اليوم السابق للمسابقة (لتفريغ الضرع)، وتسجيل قراءات الحليب صباحاً ومساءً ليوميين متتاليين، وسيتم أخذ متوسط قراءات اليومين، وتقتصر المشاركة على حيوان واحد فقط لكل فئة، ويسمح للمشارك بإحضار عامل خاص به (لرعاية وحلابة الحيوان المشارك)، على أن يكون ذا مظهر لائق.