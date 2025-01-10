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علوم الدار

«ثقافة التبرع بالأعضاء» في جلسة توعوية بالفجيرة

المشاركون في صورة جماعية (وام)
11 يناير 2025 01:01

الفجيرة (وام)

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نظم «مجلس محمد بن حمد الشرقي»، بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، جلسة توعوية حول برنامج «حياة» للتبرع بالأعضاء والأنسجة، وذلك في مجلس منطقة البدية بإمارة الفجيرة، حيث شهدت حضوراً كبيراً من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة.
وخلال الجلسة التي عقدت ضمن مبادرة المجالس المجتمعية، وتحت عنوان «مبادرة حياة.. لبناء مجتمع صحي ومستدام»، تحدث الدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتورة عائشة الصريدي، رئيس قسم الاستراتيجية والمستقبل في منطقة الفجيرة الطبية، عن أهداف البرنامج الرامية إلى تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء في الإمارات وفق المعايير الدولية، والمساهمة في إنقاذ الأرواح وتحسين حياة المرضى.
وسلطت الجلسة الضوء على قصص نجاح لمرضى استفادوا من التبرع بالأعضاء، مما يعكس أهمية هذا العمل الإنساني على الفرد والمجتمع.
وهدفت الجلسة إلى رفع الوعي المجتمعي حول أهمية التبرع بالأعضاء والأنسجة، وتوضيح خطوات التسجيل في برنامج «حياة»، كما ناقشت المفاهيم الخاطئة حول التبرع بالأعضاء، بهدف تحفيز المجتمع على المشاركة الفاعلة في تعزيز ثقافة التبرع، مع التأكيد على أهمية دور إمارة الفجيرة في هذا المجال كنموذج ناجح يمكن توسيعه على مستوى الدولة.
وأكد الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير «مجلس محمد بن حمد الشرقي»، أن دعم برنامج «حياة» للتبرع بالأعضاء خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة العطاء والإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع، مشيراً إلى أهمية نشر الوعي حول فوائد التبرع بالأعضاء في إنقاذ الأرواح من خلال المبادرات التوعوية التي يتبناها المجلس.

مجلس محمد بن حمد الشرقي
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