السبت 11 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انطلاق تصفيات مسابقة الشيخ راشد بن محمد للقرآن

انطلاق تصفيات مسابقة الشيخ راشد بن محمد للقرآن
11 يناير 2025 01:01

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«فيرست كونكويست» يقود «ثلاثية» خيول جودلفين في «ميدان»
رئيس الدولة ونائباه يهنئون سلطان عمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، تنطلق التصفيات النهائية لمسابقة «الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم لطلبة المدارس بدبي»، التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، في إطار مبادرة «غراس الخير»، حيث تهدف المسابقة إلى تعزيز حفظ وتلاوة القرآن الكريم وتعلم التجويد والمتون العلمية بين الطلبة.
وشهدت مشاركة 1104 طلاب وطالبات يمثلون 32 مدرسة من مختلف أنحاء دبي، ويعكس هذا العدد الكبير الإقبال الواسع على المسابقة، كما تُظهر المشاركة تنوعاً ثقافياً لافتاً، حيث ينتمي الطلبة إلى 41 جنسية مختلفة، مما يجعل المسابقة منصة مثالية لتلاقي الثقافات وتعزيز القيم الإسلامية في نفوس الأجيال الصاعدة.
وتتضمن المسابقة أربعة فروع رئيسية: حفظ القرآن الكريم، أجمل ترتيل، حفظ المتون العلمية، وحفظ متون التجويد، إلى جانب فرع خاص بأصحاب الهمم الذي يجسد قيم الشمولية والاحتواء. وقد بلغ عدد المشاركين في فرع حفظ القرآن الكريم 637 مشاركاً، بينما شارك 109 في فرع أجمل ترتيل، و117 في فرع حفظ متون التجويد، و241 في فرع حفظ المتون العلمية.
وقال عبدالله أبوبكر باصلعه، تنفيذي شؤون رياض القرآن والمسابقات، رئيس فريق مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم: «إن المسابقة تمثل نموذجاً متميزاً لتعزيز القيم الإسلامية السمحة في قلوب الطلبة بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، من خلال خلق بيئة تنافسية مشجعة على حفظ وتلاوة القرآن الكريم، ونسعى من خلال هذه المسابقة إلى بناء جيل متمسك بتعاليم دينه، يساهم في رفعة مجتمعه».
وأضاف رئيس فريق المسابقة أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، تحرص على أن تكون المسابقة شاملة ومتميزة من حيث تنوع فروعها وشمولها لجميع الطلبة، بما في ذلك أصحاب الهمم.

دبي
الإمارات
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
هيئة المعرفة والتنمية البشرية
آخر الأخبار
بعد ديوكوفيتش وموراي.. ماذا لو درب ميسي رونالدو؟
الرياضة
بعد ديوكوفيتش وموراي.. ماذا لو درب ميسي رونالدو؟
اليوم 12:44
مصرع 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في كولومبيا
الأخبار العالمية
مصرع 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في كولومبيا
اليوم 12:33
الأردن يستعد لتصفيات «مونديال 2026» بـ«وجوه جديدة»
الرياضة
الأردن يستعد لتصفيات «مونديال 2026» بـ«وجوه جديدة»
اليوم 12:32
«فيرست كونكويست» يقود «ثلاثية» خيول جودلفين في «ميدان»
الرياضة
«فيرست كونكويست» يقود «ثلاثية» خيول جودلفين في «ميدان»
اليوم 12:30
نائب المستشار الألماني يطالب بتشديد قانون حيازة السلاح
الأخبار العالمية
نائب المستشار الألماني يطالب بتشديد قانون حيازة السلاح
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©