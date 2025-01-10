انطلاق تصفيات مسابقة الشيخ راشد بن محمد للقرآن

دبي (الاتحاد)

برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، تنطلق التصفيات النهائية لمسابقة «الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم لطلبة المدارس بدبي»، التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، في إطار مبادرة «غراس الخير»، حيث تهدف المسابقة إلى تعزيز حفظ وتلاوة القرآن الكريم وتعلم التجويد والمتون العلمية بين الطلبة.

وشهدت مشاركة 1104 طلاب وطالبات يمثلون 32 مدرسة من مختلف أنحاء دبي، ويعكس هذا العدد الكبير الإقبال الواسع على المسابقة، كما تُظهر المشاركة تنوعاً ثقافياً لافتاً، حيث ينتمي الطلبة إلى 41 جنسية مختلفة، مما يجعل المسابقة منصة مثالية لتلاقي الثقافات وتعزيز القيم الإسلامية في نفوس الأجيال الصاعدة.

وتتضمن المسابقة أربعة فروع رئيسية: حفظ القرآن الكريم، أجمل ترتيل، حفظ المتون العلمية، وحفظ متون التجويد، إلى جانب فرع خاص بأصحاب الهمم الذي يجسد قيم الشمولية والاحتواء. وقد بلغ عدد المشاركين في فرع حفظ القرآن الكريم 637 مشاركاً، بينما شارك 109 في فرع أجمل ترتيل، و117 في فرع حفظ متون التجويد، و241 في فرع حفظ المتون العلمية.

وقال عبدالله أبوبكر باصلعه، تنفيذي شؤون رياض القرآن والمسابقات، رئيس فريق مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم للقرآن الكريم: «إن المسابقة تمثل نموذجاً متميزاً لتعزيز القيم الإسلامية السمحة في قلوب الطلبة بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، من خلال خلق بيئة تنافسية مشجعة على حفظ وتلاوة القرآن الكريم، ونسعى من خلال هذه المسابقة إلى بناء جيل متمسك بتعاليم دينه، يساهم في رفعة مجتمعه».

وأضاف رئيس فريق المسابقة أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، تحرص على أن تكون المسابقة شاملة ومتميزة من حيث تنوع فروعها وشمولها لجميع الطلبة، بما في ذلك أصحاب الهمم.