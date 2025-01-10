اختتام تصفيات مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن

دبي (الاتحاد)

اختتمت مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، التصفيات النهائية للدورة الخامسة والعشرين، التي نظمتها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بمشاركة 109 متسابقين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، حيث جرت المنافسات تحت شعار «شكراً الشيخة هند»، في أجواء مفعمة بالإيمان والتنافس.

وقال أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم: «نرفع أسمى كلمات الشكر وعظيم الامتنان لسمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم لرعايتها الكريمة ودعمها للمسابقة على مدار الـ25 عاماً الماضية»، وأكد «الدور الكبير الذي تقوم به سموها في رعاية حفظة كتاب الله وتعزيز القيم الإسلامية، الأمر الذي يترجم رؤية قيادتنا الرشيدة في دعم القرآن الكريم وتشجيع الأجيال على حفظه وتلاوته».

وقال إبراهيم جاسم المنصوري، رئيس لجنة التحكيم: «إن التصفيات النهائية هذا العام أظهرت التزاماً كبيراً من المشاركين، الذين أبدعوا في تقديم تلاوات متميزة وحفظ دقيق لكتاب الله، عملنا كفريق تحكيم وفق معايير دقيقة لضمان التقييم العادل والنزيه، وما شهدناه اليوم يعكس عمق ارتباط المشاركين بكتاب الله».

وأقيمت المسابقة في مبنيين منفصلين، الأول للذكور في مبنى جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمنطقة الممزر، والثاني للإناث في قاعة جمعية النهضة النسائية بمنطقة الحمرية، حيث بدأت التصفيات يومياً في تمام الساعة الرابعة عصراً، إذ تولت لجان تحكيم متخصصة من نخبة العلماء والمشايخ عملية التقييم.