بحضور حمدان بن محمد.. توقيع اتفاقية تعاون بين «الإمارات للفضاء» ومعهد الابتكار التكنولوجي «TII»

أبوظبي (الاتحاد)

بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للفضاء، وقعت وكالة الإمارات للفضاء ومعهد الابتكار التكنولوجي TII، اتفاقية تعاون، لتصميم وتصنيع مركبة الهبوط على كويكب «جوستيشيا»، التي ستكون على متن المستكشف محمد بن راشد الخاص بمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات.

وقَّع اتفاقية التعاون من كلا الجانبين، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومعالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ممثلاً عن معهد الابتكار التكنولوجي. وبموجب الاتفاقية، سيقود المعهد مراحل التصميم والتطوير والاختبار لمركبة الهبوط، إلى جانب إتاحة الفرصة للشركات الناشئة للمشاركة بالمشروع، بما يتماشى مع استراتيجية وكالة الإمارات للفضاء بتخصيص 50% من تطوير مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات لشركات القطاع الخاص بالدولة، والمساهمة في خلق فرص اقتصادية كبيرة، وتحفيز الشركات الناشئة الإماراتية وجذب الشراكات الدولية.

وقال المهندس محسن العوضي، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات: «إن اختيار معهد الابتكار التكنولوجي يأتي انطلاقاً من خبرته الواسعة في مجال التكنولوجيا المتقدمة وقدراته التقنية العالية، التي ستسهم بشكل كبير في تعزيز فرص نجاح المهمة، ويجسد في الوقت ذاته التزامنا بتوظيف أفضل الكفاءات والخبرات الوطنية لتحقيق أهدافنا المستقبلية الطموحة، وتنفيذ مشاريع فضائية معقدة بمستويات عالمية»، مضيفاً أنَّ: «الجدول الزمني لمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات يسير وفق الخطة الموضوعة».

ومن جهتها، قالت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: «يسعدنا في معهد الابتكار التكنولوجي أن نقود عملية تصميم وتطوير مركبة الهبوط التي ستكون جزءاً من المستكشف محمد بن راشد في مهمته لاستكشاف حزام الكويكبات». وأضافت: «إن شغفنا باستكشاف الفضاء يدفعنا لتجاوز حدود الابتكار، وترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء».

وتمتد مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات على مدى 13 عاماً، حيث تنقسم إلى 6 سنوات لتصميم وتنفيذ المركبة الفضائية، و7 سنوات لاستكشاف حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري. وتهدف المهمة إلى بناء فهم أعمق لخصائص الكويكبات وأصولها وتكوينها وتطورها، وفتح آفاق جديدة لفهم أوسع عن تشكيل نظامنا الشمسي.